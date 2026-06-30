Las generaciones más jóvenes envejecen más rápido: un estudio lo relaciona con un aumento del cáncer

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Un nuevo estudio científico apunta a que las generaciones más jóvenes están experimentando un envejecimiento biológico más acelerado que las anteriores, un fenómeno que podría estar relacionado con el aumento de los casos de cáncer diagnosticados antes de los 50 años. La investigación, publicada en la revista Nature Medicine por científicos de la Washington University School of Medicine in St. Louis, analiza cómo la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica del organismo puede influir en el riesgo de desarrollar determinados tumores.

El trabajo estudió datos de más de 154.000 personas del UK Biobank y utilizó indicadores de envejecimiento biológico para medir el desgaste interno del organismo. Los investigadores observaron que las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentaban un envejecimiento biológico mayor que quienes nacieron entre 1950 y 1954, y que este envejecimiento acelerado estaba asociado con un mayor riesgo de cáncer de aparición temprana.

Según los autores, el aumento del envejecimiento biológico podría ayudar a explicar parte del incremento de algunos cánceres en adultos jóvenes, especialmente tumores de pulmón, aparato digestivo y útero. El estudio señala que un mayor desfase entre la edad real y la edad biológica se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer antes de los 50 años, aunque los investigadores advierten de que se trata de una asociación y no demuestra por sí sola una relación directa de causa y efecto.

Los científicos apuntan a que factores como la obesidad, los cambios en la alimentación, el sedentarismo, la contaminación ambiental o la exposición prolongada a determinados factores de riesgo podrían estar influyendo en este proceso, aunque todavía se investiga qué elementos tienen mayor peso.

El hallazgo se suma a la creciente preocupación internacional por el aumento del cáncer de aparición temprana. Los expertos consideran que comprender por qué algunos organismos envejecen antes de tiempo podría ayudar a mejorar la prevención, identificar grupos de mayor riesgo y diseñar estrategias de detección más temprana.

Envejecimiento biológico

El envejecimiento biológico es el proceso por el que las células, tejidos y órganos del cuerpo acumulan cambios y pierden progresivamente capacidad de funcionamiento, independientemente de la edad que aparece en el documento de identidad. Mientras que la edad cronológica cuenta los años desde el nacimiento, la edad biológica refleja el estado real del organismo y puede verse influida por factores como la genética, la alimentación, el ejercicio, el estrés, la contaminación o determinadas enfermedades.

Dos personas de la misma edad pueden tener ritmos de envejecimiento biológico diferentes: una puede presentar un organismo más joven de lo esperado y otra mostrar señales de envejecimiento más acelerado. Los científicos estudian este fenómeno mediante indicadores como cambios en el ADN, inflamación, metabolismo o funcionamiento de los órganos para entender su relación con enfermedades asociadas a la edad, incluido el cáncer.