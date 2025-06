Cuenta la historia que Sant Marçal vivió en el siglo III y que fue el primer obispo de Limoges, (Nueva Aquitania, Francia). En esta ciudad está la Abadía Benedictina de San Marcial en la que se conserva la tumba del santo que fue descubierta en 1960 gracias a unas excavaciones. Y cuenta la leyenda, que el santo patrón de Marratxí fue uno de los 72 discípulos de Jesús y que estuvo presente en algunos de los grandes episodios que cuentan los Evangelios. Contempló el levantamiento de Lázaro, estuvo en la Última Cena y participó activamente en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.

El pueblo prefiere la leyenda antes que la historia y por ello en el escudo de Marratxí aparecen los cinco panes y los dos peces que Jesús multiplicó para alimentar a unas 5.000 personas. Jesús se acababa de enterar de la muerte de Juan el Bautista ordenada por Herodes y decidió cruzar en barca el mar Tiberíades para retirarse a un monte desértico a hacer penitencia. En el trayecto por tierra la gente se enteró de su presencia y llegaron a congregarse hasta 5.000 personas.

Jesús pidió que se les diera de comer. No había nada para alimentarse hasta que apareció un niño con cinco panes de cebada y dos peces. Jesús los tomó y los multiplicó para que hubiera comida para todos. De la leyenda también nace la creencia de que el niño en cuestión era Sant Marçal.

Cada año la iglesia de Sant Marçal invita a un rector de otra parroquia para celebrar el oficio solemne en honor del patrón. Este año, la persona elegida ha sido Joan Pons, rector de Santa Maria, quien en su sermón también ha optado por la leyenda y ha exaltado la escena de la multiplicación de los panes y los peces explicando todo su significado religioso, filosófico y humano. Ha recordado que finalizado el almuerzo Jesús ordenó recoger todo lo que había sobrado para que no se perdiera nada.

El oficio de Sant Marçal ha sido el acto central este lunes de las fiestas patronales de Marratxí. En un templo abarrotado han estado presentes, aparte del alcalde, Jaume Llompart, y la corporación en pleno, alguna de las principales autoridades de Baleares como el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Ya por la tarde ha continuado el programa de fiestas en el entorno de la iglesia de Sant Marçal, una fiesta que a lo largo de los años ha sufrido importantes cambios siguiendo la estela de liquidar todas las raíces del pueblo de Mallorca. En un día como este lunes de Sant Marçal la plaza ya no huele a albahaca, salvia, avellanas y almendras garrapiñadas. Ya no hay tenderetes de juguetes, plantas y artesanía y, lo más sorprendente, ya no hay tenderetes de siurells, ollas y demás piezas de alfarero y esto que se trata de la gran fiesta patronal del municipio del barro.

Ahora la plaza huele a hamburguesa y ketchup. Todo ha cambiado a excepción de la devoción a Sant Marçal. A lo largo de todo el día cientos de personas han desfilado ante la imagen del santo para pedir ayuda y protección. Antiguamente era uno de los santos predilectos de la gente del campo y se decía que tal día como hoy las moscas no molestaban a la bestias. Hoy en día la devoción a Sant Marçal sigue patente en la Part Forana y al oficio solemne han asistido muchas personas procedentes de pueblos como Santa María, Llubí, Sa Pobla, Santa Eugènia, Muro, etcétera.

Una tradición en declive que se intenta recuperar es la cesión de hortensias a la iglesia para celebrar la fiesta de Sant Marçal. Ha habido hortensias pero pocas y nada que ver con las monumentales plantas que adornaron el templo durante muchos años en estas fiestas.

Desde Santa Maria ha llegado en romería los participantes en el programa Ruta Saludable, algo que ya se ha convertido en tradición. Desde Pòrtol ha asistido en romería la Cofradía, que también busca convertirse en tradición.

Del programa de fiestas cabe destacar el tremendo éxito que cosechó el viernes la actuación de Xanguito así como la brillantez de la Trobada de Xeremiers i Fabiolers del pasado sábado.

Las fiestas concluyen este lunes con la noche de humor a cargo de Agustín El Casta y el espectáculo lumínico en el campo de La Verónica.