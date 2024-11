Manuel Pavón: «En Baleares hay de media un policía para proteger a 150 mujeres víctimas de violencia»

El subinspector de policía Manuel Pavón es el portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Baleares. Graduado en Educación Social, se encuentra actualmente terminando su formación en Derecho. Realizó un máster en prevención de riesgos laborales. Es, además, experto universitario en seguridad pública y privada y ha desempeñado sus funciones como director y jefe de seguridad privada.

El gran número de mujeres víctimas de violencia doméstica a las que cada policía de Baleares debe proteger es uno de los asuntos más llamativos de esta entrevista concedida a OKDIARIO.

Pregunta.- La protección a la mujer que se brinda por parte de la Policía Nacional sigue siendo un tema de actualidad. ¿Qué radiografía puede hacer de lo que ocurre en Baleares?

Respuesta.- Los políticos se llenan la boca con buenas palabras, igual que con el tema de la insularidad, pero hechos, pocos. De hecho, es un tema ahora de actualidad. Ciertos gobernantes que abanderaban el feminismo estamos viendo estos días lo que está pasando… y palabras hay muchas pero hechos desgraciadamente pocos. Llevamos años denunciándolo. Aquí por ejemplo, cada policía tiene a 150 víctimas a las que proteger de media. Estoy hablando de Baleares. ¿Alguien cree que un policía puede proteger de forma eficaz y efectiva a 150 mujeres? Hablamos de víctimas de violencia. Víctimas que ya llevan un seguimiento y unos compañeros que son los encargados de llevar este seguimiento a estas mujeres. Se les deja el teléfono del compañero y ese teléfono atiende a 150 mujeres. Si eso es efectivo… Urge que den más medios a los policías, porque es imposible defender de forma eficaz a 150 mujeres cuando la media estatal está en torno a 50 o 60. En Baleares ahora mismo estamos triplicando esas cantidades.

P.- ¿No es llamativo que las cifras de violencia doméstica no se hayan reducido tras todas las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad?

R.- Pues eso es que algo no funciona. Yo entiendo que si algo no funciona y cualquier persona lo puede ver… dato mata relato, como se suele decir. Y si los datos cada año se están dando similares y en muchos años superiores desgraciadamente en lo relativo al asesinato de mujeres a manos de maltratadores y de sinvergüenzas, pues algo falla. La Ley para la Prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer se aprobó en el 2004. Del 2004 al 2024 han pasado 20 años y el número de agresiones no ha descendido. Todo sigue igual. Sí que es cierto que se llenan mucho la boca de palabras, se crean ministerios con sus trabajadores con unos sueldos alarmantes, pero aquí seguimos siendo los mismos policías para proteger cada vez a más víctimas.

P.-El Govern balear ha anunciado una rebaja de impuestos junto con el complemento de insularidad para los policías. ¿Cómo está este tema?

R.- De momento se está negociando. Creemos que no es de justicia que solamente esta rebaja fiscal sea para policías y guardias civiles, dado que estamos en una plataforma que es Insularidad Digna, integrada por 23 organizaciones de todos los ámbitos del Estado. Allí hay funcionarios de prisiones, gente de los juzgados, Hacienda, etc. Y es cierto que hay determinados colectivos que están peor que nosotros. En aquella reunión explicamos al conseller Antoni Costa que esa deducción fiscal debería ser de forma proporcional para todos los funcionarios de la Administración General del Estado que estamos trabajando aquí en Baleares. Lo recibió con agrado y estamos a expensas de próximas reuniones para ver cómo lo va a encajar este Govern.

P.- En cualquier caso, ¿el borrador que presentaron soluciona los problemas que tienen en Baleares los policías y guardias civiles?



R.-Se agradece, pero la solución no está en una rebaja fiscal de los compañeros, sino en actualizar un complemento que tenemos todos los funcionarios de la Administración del Estado que estamos destinados en Baleares. Se llama indemnización por residencia. Se hace necesario actualizarlo al año 2024, que lleva más de dos décadas sin actualizarse de forma contundente. Sí que es cierto que se agradece. De hecho, no es competencia del Govern balear. Partiendo de ahí, tendrían que ser el Ministerio del Interior y el Gobierno de España quienes se preocuparan de sus funcionarios. Se le agradece a este Govern balear que coja, como se dice, el toro por los cuernos y se preocupe por nosotros.

P.-Muchos policías no quieren ser destinados a estas islas. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación?

R.- Sí, parece que Baleares no es un destino atractivo para los profesionales. No solamente es un tema económico. Hablamos del concepto indemnización por residencia, que eso sí que sería un complemento económico para actualizarlo al año 2024. Pero es cierto que hemos planteado distintas soluciones. Desde unas ventajas fiscales, quizás en viviendas públicas, medios de transporte, en polideportivos o guarderías. Un compañero que venga aquí, que tenga prioridad, que puntúe más para luego a la hora de irse a su casa, en vez de estar cinco años, que esté dos. Hay plantillas, por ejemplo, como en Asturias o Galicia, donde es difícil ir. A lo mejor sería atractivo venir dos o tres años a Baleares, y entonces ya que uno pueda ir a Asturias o a su zona con su familia. Es decir, que no solamente es una cuestión económica, hay muchísimas más soluciones. Se las hemos planteado tanto al Govern balear, al Gobierno central y hemos llegado a ir a Bruselas junto con la plataforma Insularidad Digna y únicamente se trata de tener voluntad política. De momento, todo el mundo nos dice que sí, que nos entienden, pero voluntad política vemos poca, a excepción de este guiño que nos ha hecho el Govern de Marga Prohens.

P.- Otro tema de actualidad tiene que ver con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué postura tiene el SUP?

R.- Es una aberración al personal que nos dedicamos a la seguridad. No puede ser que los mismos que hace poco tiempo estaban matando a policías, ahora mismo estén legislando el trabajo de la Policía. Imagínese como periodista que le quitan su cámara, su micrófono, que le quitan todos aquellos elementos con los que pueda hacer su trabajo. Eso es para nosotros la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo haría su trabajo? Sería inviable porque nos están quitando la forma de utilización de los medios de progresión, entre otros, las famosas pelotas. Quieren que no se comuniquen las manifestaciones de forma previa. No entendemos el motivo, porque a nosotros si no nos comunican una manifestación, ¿cómo vamos a montar el dispositivo de seguridad? Ya no por los manifestantes, sino por el resto de ciudadanía que paga sus impuestos. La gente tiene derecho a manifestarse. Pero también los ciudadanos tienen derecho a que su Policía les dé un servicio y garantice su seguridad. Y si es una manifestación que sea de carácter violento, pues que estén protegidos. También quieren eliminar o disminuir la sanción por la resistencia y desobediencia a un agente de la autoridad. Es una vergüenza.

P: Fueron muy llamativas las imágenes de los policías destinados a Baleares que tenían que dormir en un parking porque no había más espacio disponible. ¿Sigue igual de grave la situación o ha mejorado?

R.- Nos hemos encontrado con compañeros en Ibiza viviendo en garajes adaptados a vivienda. En esta última promoción que vinieron para el mes de junio, un compañero nos llamó casi llorando diciendo que tenía que vivir en una tienda de campaña, en un camping en Ibiza, porque no encontraba nada asequible. Eso no es digno. Un policía o una policía que ha pasado un proceso selectivo o una oposición, con lo duro que es, no es de recibo que llegue a Baleares y se encuentre con esto. Los políticos tienen que tomar nota y darle una solución, porque hay que dignificar la situación de los policías nacionales en nuestras islas y hacer de ellas un lugar atractivo como era hace unos años. Ahora vienen los últimos de promoción y en cuanto pueden se vuelven a ir. Año tras año estamos igual. Se pierde un 25% de la plantilla de personal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es cíclico. Al final te vienen los compañeros de la última promoción que en cuanto pueden se vuelven a ir. Y así año tras año. Así que no se consigue que las plantillas se asienten como debería ser.