El Ayuntamiento de Manacor ha comenzado los trabajos previos a la redacción del Plan Especial del Conjunto histórico del centro catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Consell de Mallorca en 1997. La zona protegida comprende la calle Olesa, Plaça de la Constitució hasta el Carrer Nou; la totalidad de los edificios de la calle de l’Angle; los edificios del Carrer d’en Jaume Domenge que quedan a la derecha en dirección a la Plaça Ramon Llull; los edificios comprendidos entre el Carrer del Pou Fondo y Olesa y los del Carrer del Centre.

La zona que se declaró conjunto histórico tiene el ambiente típico de las localidades mallorquinas de los siglos XVIII, XIX y XX destacando los edificios de Can Llodrà, Can Morei, Can Olesa, Can Garba, Can Ladaria, Can Alcover y Can Ferrer Massanet. El Plan Especial quiere dar cumplimiento al mandato del Plan General, que establece que debe aprobarse dentro del primer cuatrienio, y también a la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

La delegación de Patrimoni ya está llevando a cabo las labores de documentación previa de todos los inmuebles que forman parte del ámbito de este conjunto catalogado del centro histórico de Manacor. Estas tareas documentales y gráficas serán de carácter técnico y necesarias para la redacción de una ficha individualizada de cada inmueble.

La historiadora del Arte, Mar Badia, bajo la supervisión de la técnica municipal de Patrimoni, Magdalena Salas, ha llevado a cabo un trabajo de campo a nivel exterior creando fichas individualizadas de las fachadas de los aproximadamente 250 inmuebles de esta área.

Además del estudio de las fachadas, este mes se iniciará la documentación de los interiores de los inmuebles. Así, el Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana para conseguir completar de la mejor forma esta información. El próximo paso serán las visitas a partir de la próxima semana por parte de la historiadora del Arte y del agente de la Policía Local, Antoni Sureda, en el interior de estos inmuebles, previa autorización de los propietarios.

Por ello, el Ayuntamiento de Manacor hará llegar una carta a las personas propietarias de los edificios que forman parte de este conjunto histórico para que autoricen el acceso de los técnicos municipales al interior para poder realizar fichas individualizadas de cada edificio mediante fotografías y planos e información detallada del inmueble.

Gracias a esta tarea de documentación se tendrá una visión general de todo este conjunto catalogado BIC para después poder redactar una memoria y una normativa urbanística como es el Plan Especial. Por todo ello, será imprescindible la ayuda de las personas propietarias de estos inmuebles para poder realizar la redacción de cada ficha.

El objetivo de este trabajo es dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio histórico de las Illes Balears, por un lado, y agilizar la obtención de licencias de obras en este ámbito, por otro. En este sentido, la delegada de Urbanismo y Patrimonio, Núria Hinojosa, ha apuntado que la aprobación del Plan Especial «supondrá una mejora sustancial para los ciudadanos, ya que acortará el tiempo de espera en caso de solicitar permisos o licencias , puesto que ya no será necesario obtener ningún informe supramunicipal. Queremos facilitar la vida a los propietarios de ese conjunto histórico».

Restricciones

Cabe recordar que los propietarios de los inmuebles ubicados en esta área deben necesitar la autorización preceptiva de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca para cualquier reforma, intervención u obra que quieran realizar en su casa.

Otra de las cuestiones que incluirá el Plan Especial es la posibilidad de que los inmuebles que forman parte puedan aumentar su volumen. De acuerdo con el trabajo de campo realizado hasta ahora, en el que se han identificado las fachadas de todas las casas protegidas, el Ayuntamiento ha encomendado el estudio de las líneas de las fachadas de cada calle para poder definir y regular la posibilidad de aumentar de volumen.

Además, la creación de estas fichas individualizadas permitirá que los propietarios puedan conocer con detalle cuáles son las intervenciones autorizadas o no, tanto en el interior como en el exterior. En este sentido, la técnica de Patrimonio del Ayuntamiento de Manacor, Magdalena Salas, ha apuntado que «la creación de las fichas individualizadas proporcionará seguridad jurídica a los propietarios».

El Plan Especial del conjunto histórico Bien de Interés Cultural del centro de Manacor es el instrumento urbanístico que prevé la identificación y catalogación de los elementos e inmuebles incluidos en el conjunto histórico que son merecedores de protección, definirá diferentes categorías de protección y qué medidas son las adecuadas para hacerla efectiva.

El Plan Especial tiene como objetivo valorar, proteger, conservar y regular las intervenciones sobre los elementos y bienes estableciendo medidas de protección general de este conjunto histórico. En este sentido, incluirá criterios relativos a la estética de las fachadas y elementos situados en la vía pública como rótulos. El catálogo con la documentación complementaria con la información de cada inmueble integrará este Plan Especial.