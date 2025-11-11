La mallorquina Claudia se rompe tras su noche más hot con Gerard en ‘La isla de las tentaciones 9’

Claudia es puro fuego, emocional y físico. La concursante mallorquina de La isla de las tentaciones 9 sigue acaparando toda la atención del formato y este lunes volvió a convertirse en el centro de todas las miradas y en foco de comentarios en las redes sociales.

En la cuarta entrega del formato presentado por Sandra Barneda ofreció a los espectadores escenas de alto voltaje. Claudia vivió su momento más intenso con Gerard, el tentador vip que desde su llegada la ha puesto contra las cuerdas. La química chispeante entre ambos se volvió un torbellino incontrolable en el jacuzzi. Como no podía ser de otra manera, el encuentro le ha pasado factura y ha sembrado el desconcierto de su pareja, Gilbert.

Desde su primer encuentro, la tensión sexual entre Claudia y Gerard fue más que evidente. Él se mostró decidido, seguro y directo. Ella, dividida entre un deseo ardiente y la lealtad a su pareja. Ese juego entre ambos ha ido forjando una conexión que, entre tiras y aflojas, ha estallado en el jacuzzi. Pegados, a solas, bajo el agua, piel contra piel fue difícil contenerse. Entre miradas, cuchicheos al oído y caricias furtivas, los cuerpos ardían.

Sin besarse en la boca, pero con gestos que lo dicen todo, ambos han puesto a prueba los límites entre la amistad y el deseo y han hecho saltar la alarma. «No pensaba que podía conectar así con ningún chico porque tengo pareja», confesó frente a las cámaras.

Pero después de la tormenta eléctrica, cuando la euforia se desvaneció y llegó la calma, Claudia sintió el arañazo de la culpa. La mallorquina se derrumbó y rompió a llorar invadida por los remordimientos. El tentador le sugirió bajar el ritmo. La joven de 23 años aseguró a sus compañeras que ella no es así. Entre sollozos confesó: «Es que si él no está haciendo nada, se va a morir. No se espera algo así de mí en la vida».

La mallorquina dijo que no se arrepentía del tonteo. «Me he centrado mucho en estar a la altura y en sentir lo que debía sentir y creo que me faltaban según que sentimientos».

Por su parte, Gilbert fue claro con Sandra asegurando que Claudia le dice una cosa, pero que las imágenes que ven demuestran otra: «Se lo está pasando mucho mejor que yo. Es muy hipócrita», sentenció. Más tranquilo tras reposar las imágenes, comentó que no podía tirar la relación por la borda y que debía seguir confiando. «Claudia no ha cambiado, sigue siendo la misma de siempre y eso a mí no me gusta», comentó a las cámaras poniendo en duda lo que pueda pasar entre ellos.

Eso sí, frente a su pareja la acusó de estar esperando lo que sea para desatarse y «para tener barra libre». Ella le recriminó que el día anterior él le dijo que se estaba poniendo a prueba. «Perfecto, yo ahora también», sentenció ella. «Cuando te enfadas no sé por qué cambias tanto», dijo Gilbert deseando reconducir las cosas. ¿Tiene futuro su relación?