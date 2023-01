Ya tenemos completa la relación de clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey tras los últimos tres encuentros disputados ayer y los Primera son mayoría. Parecía que tras el Mundial muchos clubes tirarían la Copa a causa de la sobrecarga de partidos que se va a dar a partir de ahora, pero no está siendo así y de hecho no ha caído ni uno solo de los grandes, algo que hacía años que no sucedía.

Siguen vivos en la competición Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Valencia, Betis, Villarreal, Real Sociedad y Athletic, lo que garantiza algún enfrentamiento bomba en octavos de final. La siguiente eliminatoria seguirá siendo a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría. Si se enfrentan dos de la misma el anfitrión será aquel cuya bola haya salido en el sorteo en primer lugar.

Los clasificados son los siguientes:

Primera División: Villarreal, Espanyol, Valencia, Real Madrid, Sevilla, Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Osasuna y Athletic.

Segunda División: Levante, Sporting, Alavés.

Primera División RFEF: Ceuta.

El sorteo será mañana sábado a la una del mediodía en la Federación. Ya no es sorteo condicionado, aunque los de menor categoría serán emparejados ante rivales de Primera. De nuevo se puede dar un Alavés-Mallorca, en lo que sería un enfrentamiento con Luis García Plaza, y curiosamente se podría repetir la eliminatoria de octavos del año pasado ante el Espanyol. Los octavos se disputarán los días 17, 18 y 19 de enero porque la próxima semana tenemos Supercopa en Arabia.

El Mallorca llega a esta ronda tras haber eliminado el pasado miércoles al Pontevedra en un partido durísimo disputado en Pasarón que se resolvió en la prórroga gracias a la actuación estelar del kosovar Muriqi, autor del pase del 0-1 a Abdón y él mismo del 0-2, al recibir una asistencia del mallorquín. El equipo juega mañana ante el Valladolid en Son Moix el primer partido de Liga del año 2023 con el objetivo de sumar tres puntos que le alejen aún más de la zona baja de la clasificación.