Mallorca-Valencia: un partido para volver a soñar con Europa

Es un partido para mirar a Europa o para poner en evidencia los problemas que sufre el Mallorca en Son Moix, donde lleva dos encuentros sin marcar en los que ha sumado un punto sobre seis. El Valencia llega en posición de descenso, pero también en su mejor momento de la temporada, tras haber goleado al Betis en Mestalla y haber superado al Parla en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Cyle Larin suplirá en ataque a Vedat Muriqi, sancionado tras su expulsión de la pasada jornada en Las Palmas.

La presencia del canadiense comandando la vanguardia no será la única novedad. Se espera también que Leo Román vuelva a situarse bajo los palos, aunque Arrasate no dio ayer ninguna pista al respecto. Está claro que el ibicenco jugará hoy o lo hará el martes ante el Barça, siguiendo la política de rotaciones del entrenador. En cuanto al resto, apuntan a ser los mismos que jugaron en Las Palmas el pasado fin de semana.

Una victoria dispara al Mallorca hasta los 24 puntos, una cifra fabulosa que le garantiza irse a dormir en quinta posición porque éste es el único partido de Primera programado para el viernes. Su rival, en cambio, necesita sumar de a tres para abandonar los puestos de descenso en los que se encuentra desde prácticamente la primera jornada. El año pasado este mismo partido acabó empate a uno, pero hace dos se impusieron los propietarios de Son Moix.

El Valencia aterriza esta mañana en la isla sin los lesionados Correia, Diakhaby, Caufriez y Rafa Mir, pero a cambio Baraja recupera a Pepelu, que no pudo jugar en la pasada jornada. El técnico repetirá el mismo once que ante el Betis con un único cambio, el de Pepelu por Javi Guerra, que no acaba de asentarse como titular.

Pita un debutante, el onubense Quintero González, recién ascendido a Primera esta temporada. Se estrena con el Mallorca, pero no con el Valencia, al que ya dirigió en Butarque ante el Leganés. Ojo al VAR porque ahí estará el ínclito Figueroa Vázquez, que es siempre un verdadero peligro.

Alineaciones probables:

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Robert Navarro y Larin.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Tárrega, Yarek, Gayà, Pepelu, Barrenechea, Diego López, Rioja y Hugo Duro.

Árbitros: Quintero González (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Campo: Son Moix, 21.00 horas.