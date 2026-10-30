Mallorca se pone manos a la obra para renovar el agrietado túnel del puerto de Sóller que la izquierda dejó degradarse

Mallorca se pone manos a la obra para renovar el túnel del puerto de Sóller, habilitado hace dos décadas, con problemas en la bóveda desde 2018 y que la izquierda que gobernó el Consell las dos pasadas legislaturas dejó deteriorarse.

La institución insular, gobernada en coalición por PP y Vox y presidida por Llorenç Galmés, ha aprobado el proyecto definitivo de las obras de mejora de la seguridad del túnel de Sa Mola, con un coste de 7 millones de euros, y que permitirá reparar el deterioro de la infraestructura —como, por ejemplo, la rehabilitación de las grietas existentes— y adaptarla a los actuales requisitos de seguridad.

Está previsto que las obras se inicien durante el primer trimestre de 2027 y tengan un plazo de ejecución de 15 meses. No obstante, los trabajos se suspenderán entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para no agravar la intensidad del tráfico en la zona durante la temporada alta, por lo que el tiempo efectivo de trabajo será de unos 11 meses.

El túnel de Sa Mola es una infraestructura interurbana de 1.290 metros de longitud, situada en la carretera de Sóller (Ma-11) y construida en 2007.

Este paso subterráneo soporta una intensidad media diaria (IMD) de 4.000 vehículos diarios en cada carril y presenta signos de deterioro.

Por ello, los técnicos del Consell de Mallorca han determinado que es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones para preservar la integridad de la estructura, mediante trabajos de rehabilitación que garanticen la seguridad de los usuarios. Asimismo, se aprovechará la intervención para actualizar las instalaciones y los servicios.

La institución insular prevé cortes parciales, aunque no descarta cierres puntuales de todos los carriles. En caso de que se interrumpa la circulación por el túnel, el tráfico entre el pueblo y el puerto se desviará por la antigua carretera de acceso al Port de Sóller (Ma-11B).

Actuaciones previstas

Para garantizar la seguridad de la infraestructura, se han previsto numerosas actuaciones. Por una parte, se eliminará el revestimiento actual y se aplicará uno nuevo en las zonas donde sea necesario reparar las grietas. Por otra parte, se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización para evitar que las filtraciones de agua dañen las instalaciones.

Igualmente, también está prevista la reposición de los paneles decorativos y los elementos de protección del interior del túnel, la renovación del firme y la sustitución de la señalización para adaptarla a la normativa vigente.

Asimismo, durante la fase de estudio del proyecto, los técnicos del Consell de Mallorca han observado que muchas de las instalaciones del túnel requieren —o requerirán próximamente— una actualización para cumplir los requisitos de la normativa de evacuación. Por este motivo, se ha previsto un conjunto de actuaciones tanto en las instalaciones como en los equipamientos de la infraestructura y de sus bocas: