Dos personas han resultado heridas de gravedad este sábado, tras haber quedado atrapadas, al hundirse la planta baja de un hotel situado en el puerto de Alcúdia.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, el suceso ha ocurrido a las 14.58 horas, en el hotel Blue Sea Piscis, situado en esta localidad de la costa norte de la isla.

Al parecer, la planta baja del establecimiento hotelero, donde se encontraba el gimnasio, se ha hundido y ha caído sobre la cocina, dejando a dos personas atrapadas, recoge la agencia Europa Press.

Ambos heridos han sido ya rescatados por los servicios de Bomberos de Mallorca, que ha desplazado hasta el lugar del suceso a efectivos de los parques de Inca, Alcúdia, Central y Llucmajor. También se han movilizado recursos de emergencia, con dos ambulancias medicalizadas, así como efectivos policiales.

Los Bomberos siguen revisando la estructura del establecimiento, mientras los clientes han sido reubicados en otros hoteles de la zona.

Según ha informado el Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU) 061, que ha desplazado hasta el lugar una unidad de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápido, los heridos son un hombre, de 59 años de edad, y una mujer, de 57 años, ambos de nacionalidad española.

El varón, que ha sufrido un Traumatismo Craneoencefálico (TCE), ha sido trasladado al Hospital de Muro, en estado grave. Mientras, la mujer, quien ha resultado atrapada por un muro que le comprimía el muslo izquierdo, así como le ha causado heridas y hematoma en la cara, ha sido derivada al Hospital Universitario de Son Espases, también en estado grave.

Actuant a l’Hotel Blue Sea Piscis del Port d’@ajtalcudia per ensorrament del gimnàs damunt la cuina. Dues persones rescatades per @BombersdeMca i ateses per @SAMU061IB. Seguim revisant l’estructura afectada, clients reubicats a altres hotels pic.twitter.com/4nB3XDu17Z

— Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) April 9, 2022