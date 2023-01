Mallorca - Celta: Muriqi vs Aspas

Sólo Lewandowski y Joselu marcan más goles que ellos. Hoy se verán las caras sobre el césped de Son Moix dos de las grandes estrellas de esta Liga, el kosovar Vedat Muriqi y el gallego Iago Aspas, las máximas referencias ofensivas de Mallorca y Celta, equipos separados por cinco puntos en la clasificación. Es un partido para escaparse de la zona de abajo o para meterse en problemas, y con toda seguridad los vigueses, que juegan mejor fuera de casa, no lo van a poner fácil.

«Estamos bien, aunque no lo reflejen los resultados», dijo ayer en rueda de prensa Javier Aguirre. El vasco sabe que está ante una magnífica oportunidad para escaparse hasta los 25 puntos y no quiere desaprovecharla. Sobre todo porque es consciente de que una victoria gallega en Son Moix provocaría muchas dudas, aunque pase lo que pase el Mallorca tiene garantizado no caer en descenso porque lleva mucha ventaja con respecto a la zona baja. Eso sí, no hay que olvidar que la próxima semana cierra la primera vuelta en Cádiz, en lo que se perfila como una verdadera final.

El Celta suma cuatro jornadas consecutivas sin perder, viene de empatar en casa ante Sevilla y Villarreal, dos rivales complicados, y de ganar en Elche y arrancar un empate a cero de Vallecas. Su tramo inicial de temporada lejos de Balaídos fue malo, con derrotas estrepitosas en Valencia, Valladolid, Almería y ante el Atlético en el Metropolitano, pero desde que en noviembre se hizo cargo del equipo el portugués Carlos Carvalhal todo ha cambiado.

Los vigueses han desplazado a 24 jugadores a Palma pese a que no tienen bajas. Mingueza arrastra unas pequeñas molestias, pero jugará sin problemas. Mientras, en el Mallorca es baja Kang In Lee por acumulación de amonestaciones, pero vuelve Galarreta ya recuperado de su lesión. El senegalés Amath sustituirá al coreano, tal y como adelantó Aguirre en la conferencia de prensa. Se espera una buena entrada en el estadio, si las condiciones climatológicas lo permiten, por supuesto. Por cierto, que hay que recordar que el año pasado el Mallorca-Celta ya se jugó bajo un fortísimo viento que condicionó un encuentro en el que no hubo goles.

Equipos probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Amath y Muriqi.

Celta: Marchesín, Hugo Mallo, Mingueza, Unai Núñez, Aidoo, Galán, Óscar Rodríguez, Beltrán, Cervi, Larsen y Iago Aspas.

Árbitros: Pulido Santana (campo) y Soto Grado (VAR).

Estadio: Son Moix, 21.00 horas.