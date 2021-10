El Mallorca visita mañana uno de los estadios que mejor se le dan en Primera División. No pierde en el Ramón de Carranza -actual Nuevo Mirandilla- desde el 13 de enero de 1991, hace más de 30 años. Entonces, como dato curioso, el extremo izquierdo del conjunto rojillo era Álvaro Cervera, actual entrenador del Cádiz. Aquella fue la última derrota bermellona en la Tacita de Plata, y además no sólo en Primera División, sino en cualquier categoría.

Mallorca y Cádiz fueron enemigos recurrentes en la década de los 80. Sin embargo a mediados de los 90 el Cádiz se fue al pozo de Segunda División B y durante muchos años no se vieron las caras. De hecho, la del domingo será la sexta visita mallorquinista a tierras gaditanas en las tres últimas décadas. Lejos quedan ya los tiempos de máxima rivalidad entre ambos, cuando Mágico González enmudeció el Lluís Sijar con un gol que privó a los bermellones de vivir un ascenso a la máxima categoría ante su afición.

De este modo, los dos últimos partidos del Mallorca en Cádiz siendo ambos equipos de Primera han acabado en victoria balear, 1-3 la temporada 91-92 y 1-2 en la 2005-06. Por lo que se refiere a enfrentamientos en Segunda, los dos últimos, ya con Álvaro Cervera en el banquillo gaditano, han finalizado en empate a uno en las temporadas 16-17 y 18-19.

Sin embargo no todo son estadísticas positivas. El Mallorca se va a encontrar enfrente el próximo domingo a uno de sus principales verdugos, Álvaro Negredo, que ya le ha marcado siete goles, cinco de ellos con el Sevilla y dos con el Almería. Negredo no pasa precisamente por su mejor momento y el pasado martes en Villarreal no jugó ni un solo minuto, pero ha sido titular en todos y cada uno de los partidos que el Cádiz ha jugado en su estadio esta temporada. El delantero vallecano, de 36 años, lleva un gol en este curso, el conseguido en la segunda jornada en el campo del Betis.

El Mallorca espera un rival herido y es consciente de que está ante un encuentro de máxima dificultad. El Cádiz aún no ha ganado ni un solo partido en su estadio y querrá estrenarse ante un enemigo directo en la lucha por la permanencia. Los gaditanos vienen de empatar en el estadio de La Cerámica un partido en el que marcaron tres goles fuera de casa, y en el que iban ganando 2-3 hasta el minuto 96.