Luis García Plaza ha analizado esta tarde en conferencia de prensa el duelo que disputarán mañana a las 19:00h el RCD Mallorca y el Sevilla FC en el Visit Mallorca Stadium, y en el que el equipo tratará de volver a sumar de a tres pese a la evidente fortaleza del rival.

Un futbolista que no podrá saltar al terreno de juego es Antonio Raíllo, ya que tal y como informó el club balear, la lesión que sufre en el ligamento interno del tobillo izquierdo requiere una doble intervención cirúrgica. El técnico madrileño ha lamentado el calvario que está sufriendo el central andaluz con su lesión: “Operan hoy a Raíllo a las 18 h. Cuando termine la operación se valorará el tiempo de baja. Estoy seguro de que todo irá bien, pero ahora mismo no pensamos en incorporar a nadie porque hasta enero no tenemos fichas disponibles. Es uno de nuestros centrales de más garantía y no lo hemos podido disfrutar en toda la liga. Andamos muy justos en esa posición, pero todo ello me hace ser muy optimista, ya que a pesar de las bajas importantes que hemos tenido las superamos de forma notoria”.

Para el encuentro de mañana, Luis García Plaza, no podrá contar con el sancionado Rodrigo Battaglia ni con los lesionados Take Kubo y Antonio Raíllo. Por lo que se refiere a Kang In Lee el club ha recurrido la primera tarjeta amarilla que vio en Mestalla, pero el Comité de Competición ha desestimado su recurso, por lo que su presencia en el Visit Mallorca Stadium está descartada.

Ya son cuatro los puntos que el RCD Mallorca ha perdido en los últimos tres partidos ligueros. Osasuna, Real Sociedad y Valencia han privado a los baleares poder situarse en la zona noble de la tabla: “Es algo difícil de analizar. Pienso que los últimos minutos los jugamos mal, con poca cabeza fría… Los chavales tienen una gran voluntad, pero al final somos una de las plantillas más jóvenes e inexpertas de la categoría. Eso nos lleva a jugar grandes encuentros en estadios como el Reale Arena y Mestalla, pero también a cometer este tipo de errores por la juventud que poseemos”.

Sobre el próximo rival del conjunto bermellón, el Sevilla de Julen Lopetegui, el entrenador madrileño se ha deshecho en elogios hacia el cuadro de Nervión: “El Sevilla es la alternativa a los grandes. Hacen las cosas muy bien, con un equipo completísimo en todas las facetas y un entrenador excelente. Físicamente son fortísimos, con una plantilla muy amplia y muchas variantes. Necesitaremos a toda la afición para poder sacar un resultado positivo”.

Uno de los jugadores que está gozando de poco protagonismo en estas últimas jornadas es Salva Sevilla. Su papel está siendo testimonial, pero como afirma García Plaza, su situación puede cambiar en cualquier instante: “Para mí es un lujo de jugador por lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego. Este año Baba está siendo insustituible y Galarreta nos está ayudando muchísimo. Seguramente no será tan titular como en años anteriores, pero seguirá teniendo minutos e importante para el equipo”, concluyó.