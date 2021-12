«A partir de ahora no puedo hablar de las bajas. Por un imperativo legal será el club en el que anuncie el parte de lesiones». García Plaza informó ayer a la prensa de una decisión surrealista que impide, por ejemplo, que el entrenador pueda opinar sobre la ausencia de Russo en la convocatoria. Fue la nota más destacada de la comparecencia de prensa del entrenador madrileño, que advirtió sobre posibles salidas que «si quieren a Baba o a cualquier otro, que vengan con la cartera bien llena».

Sobre el rival de mañana a las 14 h, el entrenador mallorquinista ha ensalzado su potencial ofensivo: “Molina,Suárez o Machís tienen una pegada tremenda. Son jugadores que sin hacer nada en todo el partido te pueden marcar. Es cierto que en el aspecto defensivo, sí que están sufriendo más que en anteriores campañas. Tienen buen balón parado y lo que he comentado, muy buenos delanteros. Si ganamos mañana nos iríamos con los deberes bien hechos. Soy muy optimista de cara al futuro, por eso, ganar mañana sería muy bonito” ha afirmado.

El conjunto andaluz cayó eliminado de forma sorpresiva en Copa del Rey ante el Atlético Mancha Real de 2 RFEF. El técnico mallorquinista cree que supondrá un plus de motivación para los pupilos de Robert Moreno: “No es fácil ganar a cualquier rival, sea el que sea. Creo que saldrán a tope, pero nosotros tenemos que transformar nuestras buenas sensaciones en un resultado positivo. Poder conseguir el triunfo en Granada sería el broche de oro a un año genial. No es fácil ganar en ningún estadio, pero nuestra idea es sumar de a tres”.

Sobre las bajas para este domingo, García Plaza ha avisado que a partir de ahora el club será el que anuncie el parte de lesiones: “Por una situación legal no podemos decir el parte de bajas. No es el algo que me guste, de verdad, pero nos han advertido que por protección de datos no podemos informar sobre según que datos. A partir de ahora será el club el que informará sobre estas cuestiones”, ha sentenciado contrariado.

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina, por ello, el técnico madrileño no descarta novedades: “Estamos contentos con nuestra plantilla y así me lo están demostrando los chicos. Yo he hecho un informe al club sobre donde creo que podemos mejorar. No tengo ninguna noticia de alguien que quiera salir. Estamos abiertos a entradas y salidas”. Sobre este último aspecto ha querido referirse el madrileño: “Si quieren a Baba o a cualquier otro jugador, que vengan con la billetera bien cargada porque no vamos a facilitar ninguna salida”.

En los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el RCD Mallorca quedó emparejado en la jornada de ayer con el Eibar, sin embargo, al técnico bermellón lo que más le preocupa son los horarios de los próximos encuentros: “No comprendo el partido del Levante el sábado. No se dan cuenta de lo que supone para nosotros jugar un sábado después de jugar día 2 contra el Barça y el 5 en Copa. No entiendo porque no nos ponen el encuentro el domingo. Además, perdemos dos jugadores para la Copa de África, pero es lo que hay… Toca aceptarlo. Aún así, me ilusiona mucho la Copa, pero no podemos exigirnos el competir el 100 % porque tenemos tres partidos en 6 días. El Eibar es un equipo hecho para Primera División, para ascender. Nos ilusiona mucho la competición y poder enfrentarnos a Stoichkov, al que le deseo lo mejor”, concluyendo así la conferencia de prensa.