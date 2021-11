En otra jornada gris del conjunto mallorquinista, Luis García Plaza ha valorado la importancia de seguir sumando en la competición: “El equipo ha dado buenas sensaciones, pero nos falta algo más de mordiente arriba. Un día más, el equipo ha competido. Analizo los empates, y creo que menos contra el Elche, en todos hemos sido mejores. Son un grupo de chavales increíbles, competitivos y que nos han dado muchas alegrías. Quiero felicitar al público que ha estado ahí en un día tan malo por las condiciones climatológicas».

A pesar de sumar únicamente 9 puntos de 36, el técnico madrileño, cree que hay clubes en una dinámica más alarmante: “Hay conjuntos con una situación mucho más agobiante que nosotros… Levante, Getafe, Elche, Granada o Alavés están peor que nosotros. Tenemos que seguir sumando puntos, pero los partido van a ser así, muy disputados e igualados contra la mayoría de rivales. Es cierto que llevamos tiempo sin ganar, pero vamos sumando puntito a puntito y manteniendo la distancia con los de abajo que también es importante. Ahora toca preparar la visita al Wanda Metropolitano que será muy complicada”.

La gran noticia del encuentro ha sido la vuelta de Take Kubo. El jugador nipón, vitoreado por toda la afición, ha podido disputar más de media hora tras dos meses en el dique seco: “Hoy solo podía jugar 20 o 25 minutos. La afición ha empezado a corear su nombre cuando llevábamos 5 minutos de la segunda mitad, pero no podía disputar más tiempo ya que lleva muchas semanas sin ritmo de competición. Lo importante es que ha vuelto y ya está bien. Tenemos que ajustar algunas cosas cuando coincidan Take y Kang In. Es un espectáculo verlos ambos porque tienen mucha calidad, pero nos tienen que dar un poco más de profundidad. Con el paso del tiempo lo iremos trabajando”.

Por parte del técnico del Getafe, Quique Sánchez Flores, se mostró satisfecho por el punto conseguido en el Visit Mallorca Stadium: “Estamos muy contentos por volver a conservar la portería a cero. Hemos tenido algunas acciones peligrosas en la primera mitad, sobre todo en los centros laterales. Me preocupaba que en la segunda mitad el equipo perdiera altura en el bloque, pero lo hemos controlado muy bien”, concluyendo así la rueda de prensa.