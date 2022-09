La propuesta presentada por el PSOE sobre la prostitución ha abierto una nueva fisura en el pacto de gobierno al no contar con el apoyo de los independentistas de Més per Mallorca. La portavoz adjunta de Més, Marta Carrió, se ha mostrado este lunes en contra de desarrollar por parte de los ayuntamientos ordenanzas punitivas para combatir la prostitución. Carrió ha asegurado que no comparte las medidas que se toman para perseguir la prostitución en la calle porque «no hacen ningún favor a las mujeres y provocan que tengan que esconderse» por lo que ha pedido la supresión de este punto.

Carrió ha explicado, en nombre de la formación, las enmiendas de los ecosoberanistas a la propuesta del PSOE. En este sentido, ha reclamado instar al Gobierno central a modificar la ley de extranjería y a regular la situación administrativa de las 500.000 personas que viven en España.

Més per Mallorca ha rechazado igualmente el «falso debate» entre regulación y abolición de la prostitución. En todo caso, la formación ha asegurado que ve con buenos ojos el resto de puntos de la propuesta para dotar de más derechos a las mujeres, aunque ha registrado cuatro bloques de enmiendas.

El portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha criticado la «hipocresía vergonzosa» del PSOE de plantear una Proposición No de Ley (PNL) sobre la prostitución y no dedicar tantos esfuerzos a combatir la explotación sexual de menores tuteladas. Costa ha recordado que la propuesta del PSOE insta a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas sancionadoras.

«Resulta hipócrita que algunos hagan planteamientos abolicionistas al mismo tiempo que intentan que no se hable de la explotación sexual de menores tuteladas», ha afirmado el portavoz del PP que, sin embargo, no ha revelado el sentido del voto de su grupo a los planteamientos del PSOE, a pesar de que «hay planteamientos que se pueden compartir».

En este sentido, Costa ha añadido que el PP ya ha presentado sus argumentos a nivel nacional antes esta problemática «que no son muy distintos a los del PSOE».

El PSOE, por su parte, ha defendido este lunes la efectividad de sancionar a quien consume o se beneficia de la prostitución en materia de lucha contra esta problemática. La portavoz adjunta de la formación, Sílvia Cano, ha explicado la propuesta que este martes se debatirá a propuesta de su grupo.

En este sentido, ha detallado que, entre otras, la Proposición No de Ley (PNL) pretende impulsar medidas «desde el abolicionismo» para que consells insulares y la Federación de Entidades Locales (Felib) impulsen ordenanzas que tengan en cuenta medidas de cariz social, laboral y educativo para las mujeres en situación de prostitución y para desincentivar la compra de sexo «incidiendo en los puteros» e impulsando medidas para que las mujeres prostituidas puedan salir adelante, informa Europa Press.

«Para los socialistas seguir luchando por los derechos de todas las mujeres, las invisibles también, es fundamental y el abolicionismo de la prostitución significa estar junto a los derechos humanos», ha afirmado.

La PNL insta también a la Cámara autonómica a declarar que la prostitución es una forma de violencia sexual «incompatible» con los derechos humanos y, también, al Govern a continuar trabajando para acabar con las mafias, los proxenetas y los compradores de sexo.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone impulsar proyectos de emprendimiento con microcréditos para que las mujeres en esta situación puedan abrir negocios y salir del mundo de la prostitución.

Por otra parte, la PNL reclama al Ejecutivo central que «valide el proyecto abolicionista que está liderando Baleares junto a otras comunidades autónomas y ciudades autónomas».

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha afirmado que para alcanzar el «horizonte abolicionista» de la prostitución «hay que hacer cosas que el PSOE no está teniendo en cuenta». Sans ha señalado que la formación presentará una batería de enmiendas, aunque se ha expresado en general favorable a la propuesta socialista.

En relación a la propuesta del PSOE de que sean los ayuntamientos quienes desplieguen ordenanzas sancionadoras y de persecución de la práctica de la prostitución en la calle, la portavoz de la formación morada ha indicado que «la estudiarán» antes de concretar un posicionamiento concreto.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Juanma Gómez, ha reclamado «amparo legal» para el «pequeño porcentaje» de personas que optan voluntariamente por practicar la prostitución aunque ha incidido en que los esfuerzos de todas las administraciones deben centrarse en perseguir el tráfico de personas y la explotación sexual.

El portavoz de la formación liberal se ha mostrado a favor de perseguir a las mafias, aunque ha criticado la propuesta del PSOE de «descargar en los municipios» la persecución de la prostitución en las calles con ordenanzas sancionadoras.