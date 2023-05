Lleno absoluto en la segunda jornada de Mallorca Live Festival. Más de 24.000 personas abarrotaron el pasado viernes el Antiguo Aquapark de Calvià en una noche en la que Black Eyed Peas fueron los reyes indiscutibles.

Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul conquistaron la isla a base de cañonazos y rindieron a sus pies a un público enfervorecido que disfrutó como nunca de temas ya épicos como I Gotta Feeling, Pump it o Where is the love?, además de su reciente colaboración con Shakira y David Guetta, Don’t you worry. Un enérgico directo que convirtió el Escenario Estrella Damm en una auténtica fiesta con una explosión de confeti.

El escenario principal fue también testigo de uno de los últimos conciertos de los emblemáticos Second, referentes indiscutible de la escena indie nacional, que se despiden tras más de 20 años de trayectoria presentando su último trabajo, Flores Imposibles; y horas después pasó por esas mismas tablas el artista nacional más escuchado de 2022: Quevedo. El canario ha demostrado en su breve pero meteórica carrera que es una auténtica máquina de fabricar hits y así lo corroboró una audiencia que coreaba incansable ese archiconocido estribillo de la Bzrp Music Sessions, Vol.52, más conocida como Quédate. Tampoco pudo faltar su explosiva colaboración con Bad Gyal, Real G, o algunos de los éxitos de su disco debut, como Playa del Inglés y Punto G.

Por su parte, el Escenario Innside by Meliá acogió otra de las actuaciones más esperadas de la noche, la de los alemanes Moderat. El trío llegó, vio y venció con su apabullante show de electrónica para presentar su último disco, MORE D4TA, publicado el pasado 2022 tras seis años de silencio discográfico. Por esas mismas tablas también pasó el rap visceral de los granaínos Ayax y Prok, que revolucionaron el festival con sus letras ácidas y su actitud divertida, reivindicativa y magnética, y adictivos temas como ‘La Góndola’ o ‘Guajiro’; el explosivo rock de los californianos Black Rebel Motorcycle Club; la personal propuesta de Jimena Amarillo y la contagiosa energía del australiano Mall Grab.

Los himnos Bohemian like you o We used to be friends de The Dandy Warhols pusieron el broche de oro a un Escenario Endesa que desde primera hora acogió una muestra de la variada escena musical de Mallorca. Las pegadizas melodías de Ombra, las inolvidables canciones de uno de los proyectos mallorquines más internacionales, L.A., que regresó al festival tras su despedida de 2018, y Dollar Selmouni, ídolo local que se acompañó de Ayax para volver a cantar la canción que comparten, Guajiro, y se metió a los presentes en el bolsillo confirmándose como uno de los artistas más singulares del país y de los más queridos de la isla. Jane Yo, Foraster y Queen Marsa se encargaron de abrir los diferentes escenario del recinto y demostraron que el talento local goza de una excelente salud.

El Escenario Baleària contó este viernes con Sa Fonda como stage host y los ritmos más tropicales como protagonistas de la mano de Voilaaa, Bosq o Branko, que ocupó el lugar de Dengue Dengue Dengue, quienes lamentablemente no pudieron actuar por causas ajenas al festival. Además, los asistentes pudieron echar los primeros bailes desde la apertura con Los del Ficus y La Calor o Toccororo, encargada de cerrar la fiesta.

Entre concierto y concierto, el público ha podido divertirse en los diferentes stands distribuidos por todo el recinto, como la gran piscina de bolas de Goldcar, o el ya tradicional Happening Market, además de seguir los horarios de las actuaciones minuto a minuto gracias a la pantalla gigante de Air Europa, aerolínea oficial del festival, informa la organización en un comunicado.