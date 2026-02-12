Lidl acelera la transición ecológica de sus proveedores con la ‘Lidl Supplier Academy’

En un contexto marcado por el impacto creciente del cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos en España, Lidl consolida su liderazgo hacia un modelo alimentario responsable con el lanzamiento de la Lidl Supplier Academy.

Esta plataforma estratégica, pionera en el sector de la distribución, integra capacitación técnica y servicios financieros exclusivos para acompañar a sus más de 400 proveedores de marca propia en la transición hacia una producción más consciente y sostenible.

Desde su puesta en marcha el pasado año, la Lidl Supplier Academy ya ha impartido diez sesiones formativas especializadas en materias críticas como la gestión hídrica, la acción climática y el cumplimiento normativo contra la deforestación.

Esta plataforma mantiene una hoja de ruta dinámica, proyectando la incorporación progresiva de nuevos módulos que den respuesta tanto a las exigencias de sostenibilidad del mercado como a las necesidades operativas manifestadas por los propios proveedores.

Para facilitar la transición hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible, Lidl ha firmado recientemente un acuerdo estratégico con Grupo Cooperativo Cajamar. Esta alianza permitirá a sus proveedores del sector hortofrutícola acceder de forma exclusiva a líneas de financiación verde bajo condiciones preferentes, así como a un paquete formativo especializado en gestión hídrica, energética y biodiversidad.

El acuerdo ha sido diseñado específicamente para incentivar inversiones clave que permitan a los proveedores obtener la certificación internacional Global G.A.P. SPRING, que avala la legalidad de las fuentes de suministro de agua y su uso sostenible.

A través de este acuerdo, los agricultores podrán financiar inversiones clave en tecnología como la instalación de sistemas de riego por goteo, la implementación de energías renovables o el impulso de procesos de digitalización agrícola. Además, la entidad financiera ofrece asesoramiento técnico y agronómico mediante herramientas digitales y apoyo de centros experimentales para asegurar que las inversiones sean sostenibles y rentables.

Contribución al sistema productivo de las Islas Baleares

La Lidl Supplier Academy apoyará a buena parte de los más de 20 proveedores de las Islas Baleares a los que la firma compra productos de manera recurrente. En la actualidad, Lidl ya registra un volumen de adquisiciones de 27 millones de euros anuales, que destina a un surtido de aproximadamente un centenar de artículos.

Lidl también apuesta por los productos baleares en otros establecimientos fuera de estas islas. En este sentido, las exportaciones de bienes agroalimentarios realizadas por la compañía en 2024 alcanzaron los 4 millones de euros.

Impulso al sector primario español

La Lidl Supplier Academy es una pieza clave para la Estrategia de Sostenibilidad de Lidl. A través de esta iniciativa y del acuerdo con Grupo Cooperativo Cajamar, la cadena de supermercados refuerza su posición como impulsora del sector primario español y garantiza la seguridad del suministro al preparar a su red de proveedores para los nuevos marcos normativos y las exigencias del mercado global.

«A través de la Lidl Supplier Academy, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al sector primario en su transición hacia modelos productivos más eficientes y respetuosos con el entorno. Entendemos que la sostenibilidad es un motor de competitividad; por ello, no solo fijamos objetivos ambiciosos, sino que facilitamos a nuestros proveedores las herramientas necesarias para que puedan transformar los desafíos ambientales en oportunidades de crecimiento para sus negocios», explica Carlos González-Vilardell, director general de Compras y Comercial de Lidl España.

Este fortalecimiento de la cadena de valor contribuye a asegurar el modelo de máxima calidad al mejor precio de la compañía, consolidando un esquema de crecimiento compartido con impacto directo en el consumidor final.