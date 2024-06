El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, al alcalde del PP: «Como socios nos sentimos decepcionados»

El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, al alcalde del PP de la capital balear, Jaime Martínez: «Como socios nos sentimos decepcionados», ha afirmado de forma tajante el número uno y socio programático de los populares.

Así ha cerrado su discurso el portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Palma en el denominado Debate sobre el Estado de la Ciudad que este martes y miércoles está teniendo lugar en el salón de plenos.

El gobierno en minoría del PP con 11 de 29 concejales, necesita el apoyo de los seis ediles de Vox para aprobar cualquier acuerdo que necesite pasar por el pleno, desde los presupuestos a las modificaciones de personal a los temas de urbanismo, etcétera.

Coll ha sido contundente en el mensaje que ha querido transmitir al primer edil del PP, poniendo de manifiesto que las cosas no van bien, al menos desde la óptica Vox, cuando se cumple un año del cambio de gobierno que trajeron consigo los comicios municipales de mayo de 2023, que pusieron fin a ocho de gobierno de socialistas e independentistas en Palma.

«Del acuerdo programático tenía que hablar», ha indicado Coll que ha recordado la clave de la acción política de su partido.

«Nosotros defenderemos lo más importante, los principios y el pacto. Tengo que defender a 32.586 palmesanos que dieron la confianza a Vox. Pero ellos me ven por la calle y me dicen, ¿Qué haces? Pero yo no gobierno, procuro hacer cosas. Nosotros no pedimos nada a cambio del apoyo: son 95 puntos programáticos, y no progresamos adecuadamente. Hay cosas que se han hecho, y hay cosas, que se deberían haber hecho, y o por negligencia, o porque no hay tiempo, o porque no hay dinero, no se han hecho», ha lamentado el portavoz de Vox en la plaza de Cort.

Para Coll «eso son excusas y no me gusta. Se lo digo sinceramente, con la relación de franqueza y amistad que tenemos», ha sostenido el portavoz de l partido de Abascal en el salón de plenos de Palma. Además de la falta de celeridad para materializar los acuerdos programáticos pactados, el número uno de Vox en Palma ha reprochado al PP la falta de diálogo y comunicación.

«Han tomado medidas de gran calado político y económico, y nos hemos enterado por la prensa. Eso no es serio, eso no es serio. Entre socios no se hace esto. Lo que quiero decir es que nosotros defenderemos los puntos de Vox, los de nuestros votantes y no ante pondremos la ideología que es lo que hacían ellos», ha manifestado Coll refiriéndose a la forma de hacer política del anterior gobierno municipal.

«Y para acabar señor presidente», ha concluido tajante Coll, » decirle que han hecho unas cosas bien, han trabajado en otras, en otras hemos perdido mucho tiempo, y nosotros como socios, nos sentimos decepcionados».

La réplica de Vox al discurso del alcalde ha tenido su respuesta desde la Alcaldía y el primer edil, ha lanzado un guante a su socio para intentar encauzar una relación que, por momentos, parece deteriorarse más pronto de lo esperado.

«Yo no estoy decepcionado, porque se firmó un pacto común puntos donde sigo pensando que hay un porcentaje implantado, pero otra cosa es que podíamos tener más celeridad, pero el tiempo de la Administración es el que es», ha puntualizado Martínez. El alcalde ha abundado sobre este particular que «lo que el ciudadano quiere es que hagamos bien las cosas, y no estoy decepcionado», ha reiterado.

«Tenemos 25 puntos cumplidos, otros 50 que se van a poner en marcha y sólo ha pasado un 25% de la legislatura. El objetivo, porque yo firmo los pactos para cumplirlos, es que al final de la legislatura se hayan cumplido todos los acuerdos», ha concluido el primer edil palmesano.