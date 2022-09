La ‘Ley Trans’ lleva a la ruptura a las feministas de Mallorca que exigen la disolución del movimiento después de que un grupo de activistas haya dirigido y hecho pública en redes sociales una dura misiva a la dirección de la entidad, en la que exigen que se respete el manifiesto fundacional y que en caso de no hacerlo, se disuelva y transforme en otro colectivo diferente al actual.

Tras denunciar «las opresiones, discriminaciones y violencias por nuestras orientaciones e identidades sexuales y la LGTB fobia social, institucional y laboral que sufrimos», estas feministas exigen «ser protagonistas de nuestras vidas, salud y cuerpos, sin ningún tipo de presión estética ni códigos normativos. Nuestros cuerpos no son mercancía ni objeto. Por eso, exigimos también la despatologización de nuestras identidades. ¡Nuestras vidas, nuestras emociones y nuestros procesos vitales no son ninguna enfermedad!».

Aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, la ley de Derechos de las personas LGTBI reconoce el cambio de sexo o la libre determinación del género sin informe médico ni tratamiento a partir de los 14 años, sin consentimiento paterno a partir de los 16, en una decisión que se podrá rectificar, dos veces en tres meses, en un proceso reversible en los seis meses siguientes.

Este grupo de integrantes del Movimiento Feminista de Mallorca (MFM) denuncian, «de forma clara y directa», que «el feminismo radical trans excluyente está muy presente, es muy estratégico y muy activo dentro del MFM».

Por ello, y aunque subrayan que durante mucho tiempo se han sentido cómplices de algunos posicionamientos sobre los que no están de acuerdo y, especialmente, «de algunos silencios y ausencias que tampoco compartimos», ya dejan claro que «no pueden hacerlo más».

«Somos feministas trans inclusivas, antirracistas y antifascistas, y entendemos que nuestros privilegios deben servir para hablar y defender los derechos de las que están peor que nosotros. Entendemos que nuestro gran enemigo es el patriarcado, que no sólo nos oprime a las mujeres, sino a todo el conjunto de la sociedad. La lucha debe ser de las oprimidas contra los opresores, y así seguiremos defendiendo», remarcan.

Así, las remitentes de la carta aseguran «no sentirse representadas» en estos momentos por el MFM, y no quieren «continuar legitimando un discurso que se aleja completamente de su manifiesto fundacional».

«La discusión sobre la Ley Trans ha impactado y dividido a todo el feminismo en todo el Estado, y en Mallorca, no hemos estado exentos. En los últimos dos años se ha abierto una grieta importante dentro del movimiento en Mallorca, debido a la cuestión trans y que hemos cerrado en falso el debate en muchas ocasiones, o mejor dicho, el no debate ya que no ha sido planteado abriéndose a todas las voces».

Por ello manifiestan que, en estos momentos, no «nos encontramos cómodos porque nos incorporamos a un movimiento feminista aceptando su manifiesto fundacional», y hoy, el discurso de la dirección de este colectivo está muy alejado de ese espíritu, concluye el escrito dirigido a la dirección del movimiento feminista.