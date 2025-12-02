Lágrimas por la profesora apuñalada por su expareja en Mallorca: «Te esperamos con los brazos abiertos”

Entre lágrimas, abrazos y un ambiente cargado de tristeza, la comunidad educativa del centro San Francisco de Asís, en la barriada palmesana de Es Pil.larí, logró congregar algo más de 250 personas este martes para brindar apoyo a una de sus profesoras, víctima de un intento de asesinato por parte de su expareja en Costitx.

La docente, que ha enseñado a niños de 4 años durante nueve años, se encuentra hospitalizada, estable y con pronóstico reservado. «Está inconsciente y grave, pero rezamos por ella para que se recupere lo antes posible. Te estamos esperando en el colegio con los brazos abiertos», apuntan desde la dirección del colegio.

La concentración comenzó con un emotivo parlamento de la directora, Katiana Arrom, quien, visiblemente conmovida y emocionada por la situación, detuvo su discurso hasta en dos ocasiones mientras contenía las lágrimas. «En nombre de todo el colegio, queremos mostrar nuestra más firme repulsa ante la brutal agresión sufrida por nuestra compañera, A día de hoy está viva, hospitalizada, estable. Sus compañeras le decimos que no está sola, que la acompañaremos en cada paso. La estamos esperando y la queremos entre nosotras lo antes posible posible», expresó ante las decenas de vecinos, allegados y profesores presentes.

Todo el claustro de profesoras formaron una fila y cogidas de sus manos escuchaban llorando el manifiesto. Los vecinos y los padres de los niños del colegio no dejaban de abrazarlas y ofrecer palabras de consuelo. La escena reflejaba una mezcla de tristeza y amor, dejando claro que la comunidad educativa se moviliza no sólo para condenar la agresión, sino también para arropar a la víctima en estos momentos difíciles.

Entre los presentes, se encontraba la María Antonia Estarellas, vicepresidenta del Govern balear y el regidor de Seguridad del Ayuntamiento de Palma, Miquel Busquets. Además, alcaldes de otros municipios también quisieron sumarse a la concentración en repulsa de la brutal agresión. En el colegio todo el mundo destaca su espíritu alegre y la hermosa sonrisa con la que recibía a diario a sus alumnos, compañeros y padres.

La concentración, en palabras de la consellera, no solo fue una muestra de afecto hacia la profesora, sino también un mensaje claro contra la violencia de género. «No puedo hacer nada más que sumarme a vuestro dolor y desear una pronta mejoría a vuestra compañera», concluyó.