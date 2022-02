El coordinador autonómico de Salud Mental de Baleares, Oriol Lafau, ha reclamado este jueves la importancia de la escucha «con empatía y sin prejuicios» en la curación mental.

Durante una conferencia en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, impulsada por el Teléfono de la Esperanza, Lafau ha sostenido que desde la psiquiatría se usa «a veces» los psicofármacos porque «no sabemos escuchar de un modo adecuado».

En este sentido, ha recordado varias experiencias con médicos residentes, a los que ha intentado inculcar la relevancia de una escucha consciente y de la suya misma, cuando empezó en la psiquiatría. «Quienes más me enseñaron fueron mis primeros pacientes», ha recalcado y recoge Europa Press.

Así ha explicado que hasta los seis años, el niño vive una etapa hedonista de la supresión del dolor. A partir de ahí, pasa a una etapa de bienestar en el que busca el placer desarrollando sus propias posibilidades.

Según Lafau, la sociedad actual, «donde son más importantes las redes que quienes tenemos al lado», vive en esa etapa de los seis años. «Se trata de una sociedad tan hedonista que no nos permite la escucha activa», ha subrayado, a la vez que ha detallado dos cosas que faltan: saber escuchar y el arte, que es el segundo gran vehículo para poder sanar.

Como psiquiatra infantil, ha reconocido que nadie le enseñó a escuchar. «Al revés, me decían que mantuviera la neutralidad efectiva en las consultas, pero mis pacientes me enseñaron lo contrario», ha relatado.

Por ello, ha añadido, «la escucha es el proceso más importante pero también el más difícil dentro de la salud mental». Sin embargo, Lafau ha aseverado que no se le otorga la importancia que tiene por tres razones: la sociedad, el miedo a no soportar el dolor ajeno y a preguntar porque así no sabremos nada.

Ante esto, el coordinador autonómico de Salud Mental de Baleares ha reconocido que escuchar es «un acto de valentía, que no todo el mundo está dispuesto a hacer».

Con todo, ha emplazado al resto de profesionales a escuchar «sin juzgar, sin prejuicios, con empatía y creyendo en la capacidad del otro». «Si lo conseguimos se crea un espacio de libertad que lleva al cambio», ha finalizado.