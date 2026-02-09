Juzgan a un preso de la cárcel de Palma por aprovechar las visitas de su hija de 3 años para abusar de ella

La Audiencia Provincial de Palma será a partir de este miércoles el escenario de un juicio contra un monstruo sexual al que se le acusa de haber violado a su hija de tan sólo tres años de edad en su domicilio de la capital balear y de aprovechar las visitas de la niña a la cárcel donde está preso para agredirla sexualmente.

Los hechos se remontan al año 2018 cuando el ahora procesado, que cuenta con varios antecedentes penales por violencia machista y abusos sexuales cometidos con anterioridad, aprovechaba las visitas de su hija menor de edad a la cárcel de la capital balear para realizarle tocamientos en sus partes íntimas.

Según el escrito de acusación, el procesado también la violó en su casa de la capital balear, justo antes de que entrara en prisión.

Por todos estos hechos, el hombre se enfrenta a un total de 18 años de prisión por los delitos de abuso y agresión sexual. También se le pide una indemnización de 30.000 euros por daños morales causados a la niña.

El juicio arrancará este miércoles a las 09:45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde se abordarán los hechos que motivan el proceso y se dará inicio a la fase de declaraciones y presentación de pruebas.