A juicio los 7 jóvenes acusados de torturar y tatuar penes en la cara de un discapacitado en Mallorca

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para cada uno de los siete acusados —cuatro hombres y tres mujeres— que serán juzgados por someter a un hombre con discapacidad a un episodio de torturas, vejaciones y detención ilegal en Manacor (Mallorca). Están acusados de torturar y tatuar penes en la cara a la víctima. En total, el Ministerio Público reclama 31 años y medio de cárcel para el grupo, al considerar que actuaron de manera conjunta, coordinada y plenamente conscientes de la vulnerabilidad de la víctima.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre el 5 y el 7 de marzo de 2021 en el marco de un supuesto reto viral titulado «Cambia mi look o destrózalo», organizado por el propio perjudicado a través de redes sociales. El concurso consistía en que el joven debía superar una serie de pruebas consensuadas previamente. Si no lo lograba, los participantes obtenían una puntuación con la que podían optar a un premio final de 3.000 euros cada uno. La víctima se comprometía a pagar esas cantidades si perdía, siempre dentro de unos límites pactados.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que lo que comenzó como un juego derivó en una situación de violencia extrema que desbordó cualquier acuerdo previo. El ministerio público subraya que el hombre tiene reconocida una discapacidad del 38 % a consecuencia de un trastorno de inteligencia límite, por lo que «no podía prestar válidamente su consentimiento a los castigos». Pese a ello, los acusados, según la acusación, se aprovecharon de esa circunstancia para hacer mofa y someterlo a una situación gravemente humillante.

En una entrevista concedida a un redactor de OKBALEARES días después de la agresión, el hombre sostuvo que los chicos le torturaron y que lo pasó «francamente mal. Fue una pesadilla». Durante el encierro, los procesados tatuaron en la cara y el cuerpo del joven dibujos obscenos, entre ellos genitales y sujetadores, le raparon el cabello, le sellaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de los pies. También lo obligaron a realizar actos degradantes mientras lo grababan con sus teléfonos móviles. Parte de esas imágenes fueron compartidas posteriormente a través de redes sociales y mensajes privados, amplificando la humillación.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen delitos de detención ilegal, torturas y lesiones. El escrito recalca que los siete acusados actuaron de forma consciente y coordinada, sin que exista indicio de que lo hicieran bajo coacción. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con más de 18.000 euros por los daños físicos y morales sufridos.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma, donde se analizará la validez del supuesto consentimiento inicial y el alcance penal de unos hechos que, según la acusación, transformaron un reto viral en un episodio de crueldad contra una persona especialmente vulnerable. Varios vecinos de Palma intentaron ayudar en aquellos duros momentos a la víctima, incluso le consiguieron que las instituciones le dieran una vivienda, pero poco después se marchó.