El ex president del Govern balear y hasta hace poco diputado europeo por Ciudadanos (CS), José Ramón Bauzá, ha abandonado «feliz» su etapa como político en activo, tanto que ha asegurado habérselo pasado «como un niño» durante el tiempo que ha durado la misma.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, Bauzá ha compartido que este 16 de julio de 2024 ha sido su «último día como político en activo». «¡Y qué queréis que os diga… estoy feliz!», ha manifestado.

«Sé que a veces parece que cuando llevamos tantos años en este negociado la salida va a ser traumática, pero no es mi experiencia», ha continuado, recordando como, durante el tiempo que ha estado como político en activo ha tenido «el honor» de ser alcalde de su ciudad, presidente del Govern balear, un cargo que, según ha señalado, ha sido «el mayor orgullo» de su vida, senador del Reino de España y, finalmente eurodiputado, «cinco años extra totalmente inesperados».

Mi último día como político en activo y, qué queréis que os diga… estoy feliz!!!! Sé que a veces parece que cuando llevamos tantos años en este negociado la salida va a ser traumática, pero no es mi experiencia. He tenido el honor de ser alcalde de mi ciudad, Presidente de las… pic.twitter.com/OXGMOmDBkN — José Ramón Bauzá (@JRBauza) July 16, 2024

Precisamente, en relación a «este tiempo de descuento en política» que le ofreció el ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hace cinco años, Bauzá se ha mostrado «muy agradecido».

«Ha sido el colofón perfecto a una vida de servicio público muy intensa de la que me llevo muchos amigos y algún que otro enemigo para recordar que no hay ninguna excusa para defender las causas justas», ha subrayado en este sentido el ex presidente del Govern balear y hasta hace poco diputado europeo por Ciudadanos.

Bauzá ha finalizado su mensaje publicado en la red social X dando «muchas gracias» a todos los que le han acompañado en esta etapa como político en activo, a quienes ha emplazado a seguir haciéndolo. «¡Stay tuned (estad atentos), que la etapa post-política empieza ya y va a ser aún mejor que la anterior!», ha concluido.