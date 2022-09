Jesús Gordillo, convocado por primera vez con la selección española absoluta

El Mallorca Palma Futsal cuenta con un nuevo internacional. Se trata de Jesús Gordillo, que ha sido citado por primera vez por la selección absoluta española una vez que ya forma parte de la primera plantilla del cuadro balear de pleno derecho desde hace unos meses. El pívot toledano, de 21 años, es la gran novedad de la lista de Fede Vidal para jugar los dos siguientes encuentros de la selección frente a Finlandia, amistoso, y ante Moldavia en el primer partido de clasificación para el Mundial de 2024.

Gordillo, que este año ya cuenta con ficha profesional cumpliendo su primera temporada de inicio con el primer equipo, es uno de las grandes valores de futuro del fútbol sala español y ha sido internacional en todas las categorías inferiores desde que llegó a la cantera del Mallorca Palma Futsal en edad juvenil. Después de varios años de formación en el equipo filial, desde la pasada temporada venía teniendo participación con el primer equipo y ya se quedó como jugador del primer equipo en la recta final de la pasada temporada.

Pese a que el club ha tenido numerosas propuestas para que el jugador saliera cedido esta temporada a Primera División, la apuesta del Palma Futsal por Gordillo es firme y forma parte de la primera plantilla con la que ha comenzado el curso de forma extraordinaria con un gran partido frente al Movistar Inter el pasado sábado y marcando el primer gol del partido. Apenas dos días después, le llega la convocatoria para debutar con la absoluta con tan solo 21 años.

Gordillo se marchará con España tras jugar el partido del viernes en Santa Coloma para incorporarse a la concentración el lunes 3 de octubre. Su primer partido será el amistoso frente a Finlandia del día 7 de octubre en la localidad de Tomelloso y el segundo ya será oficial para iniciar la clasificación para el Mundial de 2024 frente a Moldavia en Alcázar de San Juan el martes 11 de octubre.

El pívot del Mallorca Palma Futsal se ha enterado de la convocatoria cuando estaba entrenando en Son Moix junto a algunos compañeros en la sesión matinal dedicada a entrenos específicos para ciertos jugadores. Gordillo se ha sorprendido porque reconoce que no se esperaba esta convocatoria tan temprana: “He venido hoy por la mañana a entrenar al gimnasio, como un día más, y de repente ha llegado la noticia. Pensaba que me estaban gastando una broma, de verdad, que no me esperaba nada».

El joven toledano admite que para él, el hecho de ser convocado con la absoluta «es lo máximo por la historia de la selección española, el nivel que hay, los jugadores de talla mundial que juegan en ella y con los que tengo la suerte de poder competir en liga. Entonces estoy super orgulloso y es un reto muy importante para mí”. La oportunidad le llega siendo todavía muy joven pero en un momento importante de su carrera para consolidarse en un jugador de élite y ahora espera «ayudar en todo lo posible y aportar todo lo que pueda con goles, ayudar a los compañeros a jugar y en defensa aplicarme todo lo posible”.

Gordillo podrá debutar cerca de su casa ya que los dos partidos de España son en su región, algo que le hace especial ilusión y por ello reconoce que «estoy muy contento porqué los dos partidos son cerca de mi casa, en Castilla-La Mancha, seguramente vendrá gente que conozco desde muy pequeño y debutar, si Dios quiere, en mi tierra, es o máximo”.