Jaime Anglada nos regala minutos de oro en un concierto memorable en el Principal

Después de 16 meses de permanecer inactivo, al fin el 7 de noviembre Jaime Anglada subía de nuevo al escenario, para ofrecernos el concierto de su vida, por partida doble. Por un lado, a modo de resumen de 30 años de su carrera, Trenta anys després, el título elegido; asimismo, la celebración de la vida misma, tras la experiencia del accidente —el 8 de agosto de 2025— que a punto estuvo de enviarle al otro barrio. No es casual, por tanto, que al salir a escena fuese recibido con una larga ovación el público puesto en pie.

El día anterior, el gerente del Teatro Principal de Palma, Miquel Martorell, me escribía: «El concert de demà pot ser històric». Eso es lo que ocurrió.

Le pregunté a Jaime Anglada qué diferencias podía haber entre la idea en origen —noviembre del año pasado— y por razones obvias suspendido— y lo que iba a ocurrir en este reencuentro un año después, y respondía: «Hace un año y medio o dos, cuando se planteaba el concierto del 30 aniversario, yo estaba emocionalmente y físicamente con una idea muy clara, incluyendo una plantilla diferente para presentar mis canciones. Después es verdad que hay ese fatídico accidente, donde mi vida cambia, y lo que quiero ahora es presentar el mismo repertorio, solo que en un formato íntimo, más orgánico. La verdad es que sí cambian las cosas a la hora de enfocar musicalmente el concierto: intentar transmitir cómo me siento hoy de una forma más serena, también agradecer a la vida darme la posibilidad de seguir cantando».

Los cinco músicos en el escenario aguardaban respetuosamente el final de tan prolongada y emotiva ovación. Allí estaba de manera presencial aquel formato íntimo, más orgánico, elegido por Jaime Anglada para la ocasión. El practicante de un rock and roll fresco y enérgico dejaba a un lado la tradicional front line de guitarras eléctricas y bajo para abrigarse en unos sonidos que en lo formal se situaban más próximos al jazz, empezado por el piano (Sergio Llopis) y continuando con el contrabajo (J. A. Torrandell), la batería (Teo Salvà) y la trompeta (Jaume Blázquez), mientras Anglada se abrazaba con fuerza a la guitarra acústica. El resultado, un sonido cargado de hermosas brisas y la absoluta ausencia de precipitaciones a destiempo.

El comienzo fue una calibrada declaración de amor a la vida con Empezar de nuevo y, acto seguido, sin mediar palabra alguna, El momento, ambos temas de su segundo álbum, editado en 1998. Hecha esta firme declaración de principios, comenzó el concierto propiamente, desfilando temas de sus cinco álbumes, una galería de momentos escritos a lo largo de tres décadas dedicadas en cuerpo y alma a la música.

Quedaba para el ecuador, dejar la segunda muestra de infinita gratitud, en este caso a los profesionales de la sanidad que le salvaron la vida y han estado a su lado en todo el proceso de rehabilitación, tanto física como mental. Eligió Cridaré el teu nom, que es, además, la primera canción que escribió en catalán e incluida en su álbum de 2003, Nunca tendremos Graceland, para mí su trabajo más completo.

Conviene recordar la emocionante intervención de Carolina Cerezuela en la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de Baleares, cantando Cridaré el teu nom, mientras Jaime iba silabeando el texto en silencio.

Fueron 105 minutos de oro con un Anglada necesitado de hablar, de contar de tú a tú y con sencillez los pasos que ha ido dando en la música, creando paso a paso la calidez y luminosa atmósfera de un concierto memorable.