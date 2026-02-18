Miquel Martorell: «La programación es más variada que antes y además hay una buena política de abonos»

El Teatre Principal de Palma incrementa el flujo de espectadores debido a «un cambio de paradigma», en palabras de su gerente Miquel Martorell, que se concreta en una programación variada e incentivar la fidelización del espectador. Los llenos comienzan a ser norma de la casa, hasta el punto de registrarse continuadamente el cartel de sold out. Días atrás se presentaba el resto de la temporada 2025-2026 hasta el mes de julio. Parecía lógico ir al encuentro del gerente para conversar sobre novedades y estrategias.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora el éxito de público el último cuatrimestre?

RESPUESTA.- Venimos de una primera parte de la temporada registrando el último mes natural cinco sold outs, lo que significa que al público le gusta lo que estamos haciendo. Diría que refleja el cambio de paradigma, en el sentido de que la programación es más variada que antes, a lo que se añade una buena política de abonos para incentivar la fidelidad del público. En definitiva, el éxito viene como resultado de combinar diversos factores entre los que destacaría ofertar buenas producciones, intentando cuidar la parte visual del espectáculo. No sólo el texto, sino que todo acompañe.

P.- ¿Cómo recibió el Patronato del Principal la propuesta para los seis meses que restan de la temporada 2025-2026?

R.- Teníamos aprobada la temporada hasta finales de enero. Dependemos de presupuestos públicos y el Consell de Mallorca el 30 de diciembre aprobó el correspondiente al año 2026. La presentación, en primer lugar se hizo a nuestro consejo asesor artístico que valora la propuesta de actividades, pero no la programación, y se aprobó el plan de actividades del teatro. Después se traslada al Patronato y he de decir que en los puntos capitales se produjo unanimidad de todos los grupos políticos, lo que es muy de agradecer en lo que tiene de despolitizar la dirección y que el compromiso de los patronos sea alto. Una programación que defendió la vicepresidenta Antònia Roca y que yo calificaría de variada, de calidad y compromiso social.

P.- Hábleme un poco a propósito de su valoración.

R.- Variada, porque se ajusta a la idea de servicio público, en el sentido de que todos pagamos impuestos y en consecuencia todos deben saberse invitados. Por ello, hay una oferta muy variopinta, desde teatro en castellano, grandes espectáculos de danza y de teatro en catalán, producciones propias de lírica y de teatro, y después grandes conciertos y programación para la familia. El Principal tiene la obligación de ofrecer un servicio amplio, porque además de lo dicho antes, tenemos una capacidad presupuestaria y técnica que nos permite ofrecer estos espectáculos de máximo nivel procedentes tanto de la península como cuando creamos los espectáculos aquí en Baleares.

En lo referente al compromiso social, hay muchos espectáculos en los que está muy presente nuestra apuesta sin ir más lejos por el teatro transgresor, El nom volgut, obra que nos habla de identidad y transgénero; tenemos espectáculos de danza que hablan de violencia, también de conocimiento interior; tenemos teatro con versiones potentes de textos como L’enemic, inspirado en la obra de Henrik Ibsen que es totalmente actual; por supuesto un compromiso con espectáculos familiares, porque creemos en la infancia y en las familias. Todo ello complementado con actividades como visitas guiadas, entradas solidarias, abonos intergeneracionales y otras acciones que hacemos, por ejemplo, en residencias del Consell de Mallorca. Creo que todo esto es lo que nos da mayor sentido como teatro público.

P.- ¿Qué me puede decir de estas propuestas concretas: el pase de modelos de diseñadores mallorquines y Huialfàs Ensemble?

R.- La primera es una colaboración con el Consell para la presentación de la marca de moda artesana. La acogemos porque queremos darle un formato teatral. La segunda a mí me hace especial ilusión, primero porque es un espectáculo multipremiado y después por lo bien que mezcla la investigación de canciones tradicionales de trabajo con música de jazz.

P.- Hablemos de danza. ¿Es factible una compañía estable en el Principal?

R.- Lo primero de todo es estimular el consumo de danza y por esta razón es una novedad los abonos con el 25% de descuento, equiparándolos a los abonos para teatro. Respondiendo a la pregunta lo que sí pensamos hacer es una producción de danza propia, al menos una al año, para dar presencia a este colectivo. Creemos en los grandes formatos, en darles apoyo técnico y asesoría que es cuando los proyectos crecen y ves que van en serio.

P.- ¿Habrá este año algún referente internacional de compañía de danza?

R.- Sí y hasta aquí puedo hablar. Estamos trabajando en ello. La danza debe tener un poco más de presencia y en este sentido estamos trabajando ya en una producción propia y también, al menos una vez al año o año y medio, invitar a una compañía internacional de danza por el alto coste que supone.

P.- ¿Es el Principal el motor de la red de teatros de Mallorca?

R.- Diría que, sobre todo, es el motor productor por un hecho diferencial que tenemos: el presupuesto y el trabajo que hacemos. El Principal no tiene que competir con nadie. Todos somos hermanos. Manacor es un colaborador innato de Palma y en permanente contacto con el programa En Xarxa, lo que nos permite programar conjuntamente una serie de espectáculos al año. Aspiro a que seamos motor del sector sin necesidad de competir con nadie porque todos somos compañeros de viaje.

P.- ¿Sería correcto afirmar que un teatro público es fundamental para crear nuevos públicos, incluso para formar espectadores con sentido crítico?

R.- El público es muy inteligente. El teatro debe ser lo suficientemente atractivo para romper la inercia de no salir de casa para ir al teatro teniéndolo todo a mano a través de las plataformas y las redes. No tenemos que educar, porque el público ya viene educado de casa; lo que sí debe hacer es elegir desde la calidad y en eso es por lo que nosotros apostamos. También es importante cuidar mucho la programación infantil, conminando a las familias a venir a proyectos que tienen muchas capas de lectura capaces de interesar a todos los miembros de la familia. Nuestra obligación es ofrecer variedad y calidad.

P.- Llama la atención que este año, como novedad, salen a la venta entradas con descuento para menores de 35 años en espectáculos líricos. También aumenta el flujo de estudiantes a diversos espectáculos.

R.- Son estrategias un poco locas. Las fiestas under 35 habilitadas para La Corte de Faraón y La voix humaine tienen por objeto precisamente atraer a los jóvenes; que pueden venir a ver un clásico y después, socializar en la sala petita animando el ambiente un DJ. Todo ello genera complicidades muy divertidas. Por otra parte, independientemente de las funciones para escolares, desde hace unos años fomentamos adquirir la costumbre de venir en grupo, acompañados de padres o tutores para ver obras como adultos. Eso genera hábitos muy sanos, porque aprenden a socializar con el resto del público, en función de tarde o de noche, y manteniendo el precio escolar.