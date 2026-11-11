Inca celebra el Dijous Bo 2026 el próximo 19 de noviembre con nuevas propuestas ganaderas y culturales

El Ayuntamiento de Inca ha presentado este miércoles el programa del Dijous Bo 2026, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre y volverá a convertir la capital del Raiguer en el principal punto de encuentro de Mallorca. La presentación se ha celebrado en el Teatre Principal, coincidiendo con el quinto aniversario de la reapertura de este emblemático espacio cultural.

La edición de este año llegará con nuevas propuestas culturales, actividades dirigidas al público familiar y novedades en la tradicional exposición ganadera. Además, el Consistorio reforzará las medidas de movilidad y los dispositivos de acceso para facilitar la llegada de los miles de visitantes que cada año acuden a la feria.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será precisamente el Teatre Principal, que celebrará su quinto aniversario con el espectáculo Teatralidades, una propuesta de comedia cargada de humor, sorpresas y personajes singulares. La actividad estará planteada como una falsa visita guiada teatralizada, conducida por el encargado de mantenimiento del teatro, Rodo Gener, que acompañará al público por distintos espacios del edificio.

Durante el recorrido aparecerán personajes tan peculiares como una misteriosa soprano, interpretada por Marta Serra; una Lady Macbeth desvergonzada, a cargo de Agnès Llobet; una directora de Nueva York, interpretada por Caterina Alorda; además de otros personajes encarnados por Alba Vintón, Andrea Valladolid y Jesús Molpeceres.

La tradición ganadera también tendrá un papel destacado en el Dijous Bo 2026. Este año se recuperará la presencia de animales rumiantes y se incorporará una exposición de vacas frisonas, una de las principales novedades de la muestra. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca ampliar y enriquecer uno de los espacios más representativos de la feria.

La programación continuará el viernes 20 de noviembre, jornada festiva posterior al Dijous Bo, con la celebración del 40 aniversario de los Revetlers del Puig de Inca. La entidad organizará una jornada en el Claustro de Sant Domingo dirigida a todos los públicos, con actividades, talleres y música para compartir esta efeméride con la ciudadanía.

La concejala de Ferias y Dijous Bo, Maritxé Fernández, ha destacado que el objetivo es incorporar cada año nuevas iniciativas que permitan enriquecer la celebración y llegar a públicos diferentes. Según ha señalado, la programación de 2026 combinará cultura, actividades familiares, tradición y patrimonio, sin dejar de lado la planificación necesaria para garantizar el buen desarrollo de la feria.

Fernández también ha agradecido la implicación de las entidades, asociaciones, profesionales y servicios municipales que trabajan durante meses para hacer posible una celebración que, según ha subrayado, tiene en la participación colectiva una de sus principales fortalezas.

Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha reivindicado el Dijous Bo como una celebración que va mucho más allá de su dimensión comercial. Moreno ha destacado su capacidad para poner en valor las tradiciones locales y movilizar a toda la ciudad, gracias al trabajo conjunto de departamentos municipales, entidades, asociaciones, empresas y colaboradores.

Una semana de actividades antes del gran día

La programación de la Semana Grande arrancará el viernes anterior al Dijous Bo con el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de Maribel Fluxà Domené.

Durante el fin de semana previo se celebrará la festividad de Santa Maria la Major, copatrona de Inca, con las tradicionales hogueras de la verbena y actividades ya consolidadas en el calendario festivo, como el correfoc Inc’Fern, el Vermut Fest y el Rally Dijous Bo.

Otro de los actos destacados será la entrega de los Premios Dijous Bo, prevista para el martes 17 de noviembre en el Teatre Principal.

El mercado payés volverá a ser uno de los grandes atractivos del Miércoles y Dijous Bo, con cientos de puestos y kilómetros de exposición. La actividad comercial comenzará el miércoles a partir de las 10.00 horas y se complementará con la exposición ganadera, muestras de vehículos, camiones, maquinaria pesada y agrícola, así como el certamen de artes plásticas y otras propuestas.

Refuerzo del transporte y los aparcamientos

Con el objetivo de mejorar la movilidad durante las jornadas de mayor afluencia, el Ayuntamiento volverá a poner en marcha medidas especiales para facilitar los desplazamientos hasta Inca.

Entre las actuaciones previstas figuran horarios especiales de tren y la habilitación de nuevos aparcamientos disuasorios, con la finalidad de mejorar los accesos al municipio y facilitar la llegada de los visitantes.

El programa completo del Dijous Bo 2026 puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Inca: https://incaciutat.com/esdeveniment/dijousbo