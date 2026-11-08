Jaume Anglada, el amigo del Rey, vuelve a los escenarios un año después de sufrir un grave accidente en una noche cargada de emoción

Jaume Anglada, conocido también por su amistad con el rey Felipe VI, ha protagonizado esta noche uno de los momentos más especiales de su trayectoria. Un año después del accidente que lo apartó de los escenarios, el cantautor mallorquín ha vuelto a cantar en directo en su tierra, arropado por un público entregado que ha convertido su regreso en una auténtica celebración de la vida y de la música.

El escenario elegido no podía ser más especial: el Teatre Principal de Palma, que ha acogido una velada cargada de emoción y cariño. Con las entradas agotadas desde hace semanas, Anglada ha protagonizado un reencuentro muy esperado con sus seguidores, que no han querido perderse una cita tan significativa.

Bajo el título ’30 anys després’, el artista ha ofrecido un recorrido por sus treinta años de carrera musical, repasando las canciones que han marcado su trayectoria y que forman parte de la memoria de su público. Acompañado por Sergio Llopis al piano, Teo Salvà a la batería, Juanan Torrandell al contrabajo y Jaume Blázquez a la trompeta, Anglada ha vuelto a demostrar su pasión por la música, cantando y tocando la guitarra acústica.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, que han querido acompañar al músico en una noche tan señalada y trasladarle el reconocimiento institucional por sus treinta años de carrera y por su esperado regreso.

Pero la emoción no termina aquí. El próximo lunes, Jaume Anglada publicará ‘Domingo de invierno’, el disco inédito que presentó el pasado viernes y que supone un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

Una noche para recordar, en la que Mallorca ha vuelto a recibir sobre un escenario a uno de sus músicos más queridos. Un regreso marcado por la música, la amistad y, sobre todo, el cariño de un público que llevaba un año esperándolo.