Hoy escribir constituye para mí una responsabilidad que trasciende la de cualquier otra columna de los últimos días. No se trata simplemente de interpretar una coyuntura electoral, ni de añadir otra voz al estrépito de la era sanchista. Se trata de advertir que España necesita una profunda renovación de su arquitectura institucional, una regeneración de sus prácticas políticas y, sobre todo, una restitución de la confianza pública. Hay un clima de fatiga democrática que no puede despacharse con argumentarios de partido.

La opacidad, la sospecha permanente de corrupción del PSOE, el abuso del decreto como instrumento ordinario de gobierno y la progresiva colonización partidista de determinadas instituciones han terminado por alimentar una percepción de deterioro que exige explicaciones y responsabilidades. Una democracia no se degrada únicamente cuando vulnera sus leyes; también cuando sus ciudadanos comienzan a desconfiar de quienes tienen la obligación de custodiarlas.

Y ahora llegamos a Barcelona, porque constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de las contradicciones entre el ideario político y la capacidad efectiva de gobernar. Los ocho años de Ada Colau al frente del Ayuntamiento dejaron una gestión sometida a severas controversias en materias tan determinantes como la seguridad, la vivienda, la limpieza, la movilidad y la actividad económica. Su proyecto municipal, nacido al calor del activismo y de una determinada concepción de la transformación urbana, terminó enfrentándose a las exigencias mucho más complejas de la administración de una gran metrópoli.

Las cifras permiten examinar esa distancia: prometió 8.000 viviendas públicas y dejó incorporadas 3.600; la deuda municipal aumentó y la inseguridad continuó siendo una de las principales preocupaciones de los barceloneses. No basta con invocar la justicia social, reivindicar el espacio público o proclamar una ciudad más habitable si los resultados no acompañan a las promesas. Barcelona necesitaba gestión, planificación estratégica, seguridad jurídica y sensibilidad hacia quienes sostienen su tejido productivo: comerciantes, empresarios, autónomos y trabajadores. Inseguridad en las calles, que hoy día se sigue viviendo, suciedad… No se llegó ni de lejos a los objetivos y ahora esta señora -Colau- quiere gobernar España; es de locos, sencillamente. Por cierto, dice que no puede pagar la renta. Más de locos.

España necesita abrir una nueva etapa y Fejóo lo puede hacer como lo hizo en Galicia. Una etapa de libertad efectiva, prosperidad, seguridad jurídica y oportunidades. Una sociedad en la que nadie tenga que renunciar a sus expectativas por la precariedad de los salarios, el encarecimiento de la vivienda o la incertidumbre sobre el futuro. Necesitamos recuperar la tranquilidad de caminar por nuestras ciudades y pueblos, fortalecer una sanidad pública que soporte dignamente la demanda asistencial y reconstruir un sistema educativo capaz de proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas intelectuales y profesionales que exige un mundo cada vez más competitivo. La igualdad de oportunidades no puede quedarse en una categoría retórica: debe poder comprobarse en la vida de las familias.

Hay, por otra parte, un fenómeno político que merece una reflexión casi histórica: la aparición del término sanchismo. No es una denominación inocente. La personalización del poder hasta convertir el apellido de un dirigente en la etiqueta de toda una época revela una forma de identificación entre liderazgo, aparato gubernamental y proyecto político que merece ser examinada. En la tradición europea contemporánea, las grandes etapas políticas suelen identificarse por sus doctrinas, sus transformaciones o sus acontecimientos y avances; cuando el nombre de un gobernante acaba definiendo por sí solo un periodo, estamos ante un síntoma de que algo hiriente ha ocurrido.

Ocho años de gobierno no constituyen una eternidad histórica, pero sí un periodo suficientemente prolongado como para someter a examen sus decisiones, sus compromisos y sus resultados. Las controversias sobre la gestión institucional, las investigaciones judiciales que afectan a distintos responsables y las rectificaciones políticas acumuladas no pueden quedar sepultadas bajo el ruido de la siguiente disputa parlamentaria. La presunción de inocencia debe ser innegociable; la exigencia de responsabilidad política, también. La ciudadanía tiene derecho a conocer, a preguntar y a recibir explicaciones que no sean meros ejercicios de evasión, como ha hecho Pedro Sánchez (sachismo) en los últimos años.

Y aquí aparece una cuestión esencial: ¿de verdad necesitamos más señales para comprender que España reclama una discusión seria sobre su futuro? ¿Cuántas dificultades económicas, cuántas incertidumbres institucionales y cuántas promesas incumplidas hacen falta para admitir que el modelo de gobierno debe cambiar?

La política no es una adhesión sentimental, ni una liturgia de fidelidades heredadas. No somos aficionados que deban defender eternamente los colores de un equipo de fútbol, aunque sus dirigentes acumulen errores y decepciones. Las siglas no pueden convertirse en una coartada para renunciar al juicio crítico. Lo que está en juego es mucho más importante: nuestros bolsillos, la estabilidad de nuestras familias, las oportunidades de nuestros hijos y la posibilidad de transmitirles un país con más expectativas que incertidumbre sanchista. Y esto es un bulo. Digamos 12, 14, cuántas veces lo dijo miserablemente Sánchez en el último debate.

Estas elecciones hablan, por tanto, de futuro. De la España que queremos dejar a quienes vienen detrás. El pasado inmediato, con sus fracturas, sus controversias y sus episodios terroríficos que hemos vivido y todavía pendientes de esclarecimiento, pesan demasiado sobre la conversación pública. Y ninguna sociedad puede vivir indefinidamente bajo la gravedad de sus conflictos políticos, familiares y cercanos colaboradores.

El cambio, entendido como renovación democrática y no como simple alternancia de siglas, puede abrir una oportunidad para recuperar la calidad institucional, la ambición económica y la confianza colectiva, como propone el Partido Popular. Su virtud reside en sustituir a esos dirigentes perversos del Partido Socialista y sus colegas como Bildu, que por cierto se han escondido y no han dado la cara en toda la campaña para no molestar al PSOE como en antaño. Qué buena estrategia Vasca, pero ¿hasta dónde ha llegado el gobierno sanchista por mantenerse en el poder, hasta pactar con Bildu, señor Bono?

España no necesita más propaganda sobre sí misma. Necesita resultados, explicaciones, responsabilidad y una idea reconocible de su porvenir. Y necesita, sobre todo, que la política vuelva a ocuparse de la vida de los ciudadanos en lugar de exigirles que vivan permanentemente pendientes de la política con el desatino de la corrupción o de no poder llegar a fin de mes y encima de encontrar una vivienda asequible. Debemos cambiar de ciclo.