Caben dos en un Chinook y llegan más de 1.500 hasta 2030: así es el vehículo Caracal, el Mercedes Clase G militar que ya reciben Alemania y Países Bajos

Rheinmetall entregó el 29 de octubre, en su planta de Ede (Países Bajos), los primeros Caracal de serie a los ejércitos alemán y neerlandés. Hasta 2030 llegarán más de 1.500 unidades. El contrato incluye 28 kits de equipo distintos y 20 años de apoyo.

El vehículo Caracal tiene en Alemania un nombre mucho menos comercial: «Einsatzsystem Luftlandeplattform». La nota de prensa de Rheinmetall del 30 de octubre califica la entrega de «hito importante» para el proyecto.

Entrega doble en Ede

Dos filiales del grupo, Rheinmetall Landsysteme y Rheinmetall Defence Nederland, hicieron la entrega. Por Alemania recibió los vehículos la oficina de equipamiento de la Bundeswehr, conocida como BAAINBw. Por los Países Bajos acudió su Ministerio de Defensa.

Los neerlandeses ya tenían una unidad desde el 29 de septiembre. La usan para formar a sus conductores.

Björn Bernhard, director gerente de Rheinmetall Landsysteme, habló de «uno de los vehículos más versátiles de nuestra cartera». También dijo esperar «una larga relación de confianza» con ambos clientes.

Mercedes pone el chasis

Debajo está el chasis militar de la serie 464 de la Clase G de Mercedes-Benz, el mismo del Wolf 2. Encima va una superestructura ligera con raíles modulares, obra de Armoured Car Systems, según la ficha técnica del Caracal.

Lo mueve un diésel de seis cilindros con 249 caballos y 600 newton metro de par. En la feria DSEI de 2023, Rheinmetall le atribuía 4.900 kilos y 140 km/h. La ficha actual añade 2.000 kilos de carga útil.

La versión básica lleva a cuatro soldados con su equipo y el material de la misión. Quien haya conducido una Clase G civil, un modelo que existe desde 1979, encontrará el mismo manejo básico, y el fabricante asegura que eso facilita la instrucción de los soldados.

Dos unidades en cada Chinook

Rheinmetall diseñó el Caracal para unidades aerotransportadas y fuerzas especiales. Según su dosier para DSEI, caben hasta dos en la bodega de un CH-47F Chinook o de un CH-53K King Stallion.

Esos helicópteros también pueden llevarlo colgado como carga externa. La nota de octubre recoge las dos opciones para distintas variantes y configuraciones de misión.

Ametralladoras, antitanques y humo

El aro del techo admite ametralladoras MG5, ametralladoras pesadas, lanzagranadas automáticos y armas contracarro. Junto al copiloto se puede montar otra ametralladora.

La protección contra minas y proyectiles es modular y escalable. La ficha cita el nivel 1 del estándar STANAG 4569 de la OTAN. También menciona el lanzador Rosy, que despliega una cortina de humo multiespectral.

Las variantes van del transporte de tropas a los equipos para zapadores y unidades médicas. Existe además una plataforma 6×6 para quien necesite más carga. Rheinmetall, que acaba de enseñar en París el lanzador de señuelos MASS Nova, ve mucho potencial en este segmento de menos de 10 toneladas.

El Caracal y su sistema de autoprotección Rosy. Vídeo: Rheinmetall

Un contrato de 1.900 millones

Alemania y los Países Bajos compraron juntos desde el principio, porque sus tropas trabajan muy unidas y pedían casi lo mismo. Su concurso empezó en octubre de 2022, pasó por dos fases rápidas y lo ganó Rheinmetall con la oferta más económica frente al último rival que quedaba.

En julio de 2023, el anuncio del contrato marco fijó un tope de 3.058 vehículos. A Berlín le corresponden hasta 2.054 y a La Haya, hasta 1.004, con un valor máximo de 1.900 millones de euros, IVA incluido.

Lo que quedó en firme aquel verano fueron 1.508 unidades, por unos 870 millones. Para su parte, Alemania recurre al fondo especial creado para reequipar a la Bundeswehr.

«Estamos listos para arrancar», prometía entonces Bernhard, que contaba con montar los vehículos en Ede y también en la planta de VDL Special Vehicles de Eindhoven. La nota de ahora solo cita Ede.

Las fuerzas especiales ucranianas usan el modelo desde 2024, según informó el fabricante en febrero. Mientras tanto, en España, Indra ya tiene su fábrica de As Pontes, con 80 vehículos al año. Los Marines de EEUU apuestan por algo más pequeño, sus 12 mulas robot eléctricas.

Calendario y reparto por aclarar

En 2023, Rheinmetall preveía empezar las entregas de serie a principios de 2025. La ceremonia ha llegado en octubre de 2026, y la nota no explica la diferencia.

Rheinmetall tampoco aclara cuántos vehículos se quedaron los militares tras la ceremonia, ni qué parte de los más de 1.500 irá a cada país. En febrero, el fabricante hablaba de 3.058 encargados, una cifra que en 2023 era solo el tope del contrato.

Los 4.900 kilos proceden de un documento de 2023 que no indica la configuración. Todas estas prestaciones son datos del fabricante.

La nota se ha publicado en la web de Rheinmetall.

Crédito de la imagen: Rheinmetall.