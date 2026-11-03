40+4 señuelos contra misiles en un solo lanzador: así es el MASS Nova que Rheinmetall estrena en París junto a un dron kamikaze de hasta 100 km de alcance

Rheinmetall enseñará por primera vez en Euronaval su nuevo lanzador de señuelos contra misiles, el MASS Nova. La feria de defensa naval se celebra en París del 3 al 6 de noviembre de 2026. Según la nota del grupo alemán del 30 de octubre, el lanzador puede desplegar 40+4 señuelos de 81 milímetros.

En el mismo expositor, el J61 del pabellón 6, estará el dron kamikaze FV-014, pensado para operar a hasta 100 kilómetros. La compañía de Düsseldorf llevará también el cañón naval Millennium, una lancha sin tripulación, una fragata lanzamisiles y una mina marina.

40+4 señuelos de 81 milímetros

Un señuelo es una carga que el barco lanza al aire para engañar al buscador del misil que se le acerca. El misil persigue entonces un blanco falso y no el casco. En defensa se llama protección «softkill», porque desvía la amenaza en lugar de destruirla.

El MASS Nova estrena un lanzador con ángulos de disparo variables y más capacidad para la munición Omni-Trap. Además, según Rheinmetall, dispara las municiones con más rapidez, lo que permite responder antes a una amenaza que se acerca.

La ficha del producto asegura que el sistema está diseñado «desde cero» para amenazas costeras y misiles hipersónicos. También apunta a los misiles de quinta generación con radar de apertura sintética (SAR), que forman una imagen del blanco. Su efector más nuevo, el 3DDS, usa enjambres para imitar la firma de un barco sin que este cambie de rumbo.

Seis lanzadores en la versión estándar

Rheinmetall dice acumular más de 25 años de experiencia con la familia MASS. En su configuración estándar, el sistema monta hasta seis lanzadores orientables. Cada uno dispara hasta 32 señuelos contra misiles antibuque y armas guiadas por láser.

La página de sistemas de protección naval de Rheinmetall afirma que cubre «todas las longitudes de onda relevantes del espectro electromagnético». Se instala en barcos de cualquier tamaño, conectado al sistema de combate o por su cuenta.

Existen variantes con sensores propios, con reflector de radar externo y con señuelos contra torpedos. La Marina Real canadiense eligió la versión MASS_DUERAS, con tubos para cohetes de distracción encima del lanzador.

FV-014, pensado para 100 kilómetros

El FV-014 es una munición merodeadora, es decir, un dron que vigila la zona y cae sobre el blanco cuando lo decide el operador. Rheinmetall lo presenta como un sistema muy móvil. Puede atacar objetivos blindados y sin blindaje aunque haya interferencias en la navegación por satélite.

Según la ficha del FV-014, su cabeza explosiva perfora más de 600 milímetros de acero de blindaje. Lleva motor eléctrico, alas con aletas y una estructura facetada que reduce su huella acústica y térmica. La ficha da un peso de unos 20 kilos al despegar, con 6 kilos de carga, y 70 minutos de vuelo; el enlace de datos llega a 60 kilómetros.

En julio de 2026, la empresa lo lanzó desde un contenedor sobre un camión HX en Cochstedt (Alemania). Lo hizo con el camión parado y en marcha. El diseño permite que un solo operador guíe varios drones y aborte el ataque si hace falta.

Lanzamiento del dron FV-014 desde el contenedor Containerized Missile Launcher montado en un camión. Vídeo: Rheinmetall

Millennium dispara 1.000 proyectiles por minuto

El cañón Millennium, de 35 milímetros, alcanza 1.000 disparos por minuto en ráfaga. Así figura en la página de defensa aérea naval de Rheinmetall. Su munición programable Ahead se ajusta para estallar justo delante del objetivo.

Está pensado para misiles antibuque, aviones, helicópteros y lanchas rápidas, y también para drones pequeños y lentos. En París se verá una versión autónoma, que no depende de la red de datos del barco. Lleva un radar de vigilancia, un radar de tiro con seguidor electroóptico y un pequeño sistema de mando.

La misma idea de frenar drones con cañones la sigue el Raid Hunter de 50 mm de Northrop Grumman. En España, el grupo alemán amplía su fábrica de munición de Albacete.

Fragata con 64 celdas de misiles

La lancha no tripulada Kraken K3, que Rheinmetall fabrica en serie en Hamburgo, se mostrará al gran público por primera vez. De este barco ya contamos cómo es la versión antidrones con radar de Saab.

La fragata GMF 140, de nuevo diseño, tendrá 64 celdas de lanzamiento vertical y podrá llevar el sistema de combate AEGIS. Cierra el expositor Asteria, una mina marina que se fondea desde barcos, aviones o submarinos. Se controla a distancia con un enlace acústico que funciona en los dos sentidos.

MASS Nova, sin cliente anunciado

La nota de Rheinmetall no nombra a ninguna armada que haya comprado el MASS Nova. Tampoco publica su precio, su fecha de entrega ni pruebas contra misiles reales.

Del FV-014, la empresa da el alcance, el peso y la capacidad de perforación, pero no aclara cuánto cuesta ni si algún ejército lo ha encargado.

La nota se ha publicado en la web de Rheinmetall el 30 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Rheinmetall.