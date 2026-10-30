Menos de siete meses y un radar de menos de 150 kilos: Saab y Kraken prueban en el mar un barco autónomo antidrones de 8,4 metros

El 5 de octubre de 2026, desde Fareham, Saab UK y Kraken Technology Group enseñaron un barco sin tripulación. Lleva un radar para cazar drones.

Es un prototipo: el casco es el K3 SCOUT de Kraken y el radar, el Giraffe 1X de Saab. Las dos compañías lo llaman «drone seeker», buscador de drones.

Lo quieren como vigía avanzado de buques, puertos y plataformas de energía marina. Según la nota de Saab, se espera que dé aviso temprano de posibles incursiones. También debería detectar blancos aéreos pequeños a un alcance significativo, aunque la nota no da cifras.

Ocho metros de casco sin tripulación

Según la ficha de Kraken, el K3 SCOUT mide 8,4 metros de eslora por 1,93 de manga. Con su motor diésel alcanza 55 nudos, unos 102 km/h. En crucero a 25 nudos llega a 650 millas náuticas, alrededor de 1.200 kilómetros.

Puede pasar hasta 30 días en la mar, según la misión. Desplaza como máximo 2.500 kilos y carga 600 de equipo.

Se gobierna con autonomía supervisada o con pilotaje remoto. Entre las misiones de la ficha figuran la detección y neutralización de drones, la guerra electrónica y la vigilancia del litoral.

La nota de Saab lo presenta como una embarcación de baja firma, es decir, difícil de detectar. Puede operar de forma totalmente autónoma. Se despliega sola o junto a buques convencionales, y las empresas lo enmarcan en la «armada híbrida» del Plan de Inversión en Defensa británico.

Un radar 3D en la bahía

En el prototipo, el Giraffe 1X va integrado en la bahía modular de carga del K3 SCOUT, según la nota de Kraken. Es un radar 3D ligero, diseñado para detectar y seguir amenazas aéreas en tiempo real.

Saab indica en la página del producto que el sistema completo pesa menos de 150 kilos. De ellos, 100 corresponden a la parte superior. Cubre todo el volumen de búsqueda cada segundo y está pensado para blancos bajos, lentos y pequeños.

La misma página afirma que detecta un dron más ligero que un cartón de leche a 4 kilómetros del radar. Ese dato se refiere al radar en general. Ninguna de las dos empresas ha publicado el alcance del conjunto en el mar.

Siete meses de desarrollo

Andy Fraser, director gerente de Saab UK, calificó el desarrollo de «capacidad pionera, fabricada en el Reino Unido y desplegable». La lograron con Kraken en menos de siete meses. Según él, refleja la madurez de ambas tecnologías y la rapidez de respuesta ante la amenaza cambiante.

Mal Crease, consejero delegado y fundador de Kraken Technology Group, sostiene que el prototipo es «exactamente lo que el K3 SCOUT fue diseñado para hacer». Se refiere a integrar cargas de cada misión y operar en entornos marítimos hostiles.

Según Saab, los equipos pasaron del concepto a un prototipo operativo en unos meses. Ese tiempo incluye una serie de pruebas en el mar para entender cómo rinde el radar en condiciones marítimas.

Mil barcos al año

Los dos productos salen de Fareham, donde ambas compañías tienen su sede. Kraken cerró una ronda de serie B de 175 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones. Prepara una nave de 35.000 pies cuadrados, unos 3.250 metros cuadrados, para llegar a 1.000 embarcaciones al año.

Según Kraken, el prototipo enseña cómo su arquitectura modular lleva sensores nuevos al mar en poco tiempo. Precisa que amplía la vigilancia sin necesitar un buque tripulado más.

Otros países ya vigilan el mar con drones. El barco dron danés X-Wave grabó a 200 metros a una corbeta rusa, y los marines estadounidenses compraron el dron acuático Jaiabot. En tierra, el Tempest de los Marines monta lanzadores contra drones.

Sin pedidos ni alcance confirmados

De momento es un prototipo. Ni Saab ni Kraken mencionan clientes, pedidos o fechas de entrega. La nota tampoco da el alcance de detección que logró el radar sobre el agua.

Los comunicados no cuentan cuántas salidas de prueba hicieron ni con qué oleaje. Tampoco dicen a qué distancia de la costa o de otros buques trabajó el radar.

El K3 SCOUT ya existe como producto. Saab asegura que el Giraffe 1X está probado en entornos exigentes de todo el mundo. La novedad es juntarlos y sacarlos al mar.

La nota se ha publicado en Saab y en Kraken Technology Group el 5 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Saab UK y Kraken.