Capacidad para 3 millones de piezas de munición al año y 300 empleados: así es la ampliación de Rheinmetall Albacete, que podrá fabricar componentes para munición antidrones

Delante de un gran cartel azul con las palabras «Plant Expansion Albacete», autoridades civiles y mandos militares posaron en la inauguración de la ampliación de la fábrica de munición que Rheinmetall Expal Munitions tiene en la carretera CM-3203, en Albacete. Al acto asistieron la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el embajador de Alemania, Heiko Thoms, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López, y el presidente del consejo de dirección de Rheinmetall AG, Armin Papperger.

La planta empieza este mes de octubre a producir piezas de munición de medio calibre. Según la nota de prensa de Rheinmetall del 16 de octubre de 2026, podrá fabricar unos 3 millones de componentes al año: alrededor de 1,2 millones de proyectiles y unos 1,8 millones de vainas, de 20 a 35 mm.

La empresa ha invertido unos 20 millones de euros y la plantilla «crecerá casi un tercio, de unas 210 personas en la actualidad a unas 300», según la nota.

Una nave de 5.700 metros cuadrados para el medio calibre

La munición de medio calibre es la que disparan los cañones automáticos de los vehículos de combate de infantería y de los sistemas antiaéreos de tubo. En Albacete, va de los 20 a los 35 milímetros de diámetro, entre las balas de ametralladora y los proyectiles de artillería.

Para la nueva línea, Rheinmetall ha modernizado y ampliado un edificio que ocupa unos 5.700 metros cuadrados, con instalaciones técnicas, maquinaria y capacidades de fabricación nuevas. «Gracias a un alto grado de automatización, unas instalaciones de nueva generación permiten fabricar componentes clave de los cartuchos de medio calibre aún más rápido y en mayores cantidades», explica la compañía.

Los proyectiles y las vainas que salgan de Albacete se procesarán después en otras fábricas del grupo, «entre ellas la de Burgos», para producir munición destinada a vehículos de combate de infantería y a cañones antiaéreos.

La nota cita tres familias: munición de energía cinética con espoleta de tiempo, proyectiles perforantes y munición AHEAD para sistemas antiaéreos y antidrones. En la ficha de producto de Rheinmetall, cada disparo AHEAD de 35 mm «contiene 152 subproyectiles de tungsteno que se expulsan justo delante del blanco que se aproxima». Una espoleta de tiempo, programada en la boca del cañón según la velocidad medida de cada disparo, decide el instante de la apertura.

Cómo funciona la munición programable AHEAD contra blancos aéreos pequeños y rápidos. Vídeo: Rheinmetall

Una segunda nave, levantada en menos de un año, para los morteros

La otra mitad de la ampliación mira a la especialidad histórica de la planta, los morteros. Rheinmetall ha construido «en menos de un año» una nave nueva de 5.200 metros cuadrados para producir más sistemas de mortero, y en ella también se podrá hacer mantenimiento de aeronaves, según la nota.

La capacidad anual «llegará a 40 sistemas de mortero Dual-Eimos de calibre 81 mm», y la planta podrá fabricar además más de 650 morteros de 60, 81 y 120 mm al año. La fábrica se centra en los modelos EIMOS 81 y en «la próxima producción en serie del EIMOS 120».

El Dual-EIMOS es «un mortero de 81 mm embarcado sobre un vehículo táctico de alta movilidad (VAMTAC)» que permite «apuntamiento en 360º sin necesidad de reposicionamiento», según el Estado Mayor de la Defensa. En diciembre de 2024, durante un ejercicio de la OTAN en Cincu (Rumanía), la Infantería de Marina lo usó en lo que el Estado Mayor llamó un hito, «al ser la primera ocasión, en el marco de una misión internacional, en la que el nuevo sistema Dual-EIMOS, adquirido por la Armada en 2021, ha efectuado fuego fuera de territorio español».

El Gobierno ya había contratado con Rheinmetall Expal Munitions, en un acuerdo marco anunciado en octubre de 2024, 84 sistemas Eimos de 81 mm por casi 150 millones de euros. «Son sistemas montados sobre plataforma. Los usarán el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire», explicaba la empresa en el anuncio de aquel pedido, con entregas previstas hasta finales de 2027.

Lo que dijeron Papperger y Valcarce

«Albacete es uno de nuestros principales centros de conocimiento en la fabricación de componentes de munición y de sistemas de armas», dijo Papperger. «Tiene todo el sentido aprovechar esta experiencia de nuestros compañeros para nuestro proyecto “Firepower”. Introducimos una nueva capacidad en esta planta para aumentar de forma significativa la producción de medio calibre».

El directivo añadió que al mismo tiempo se refuerza «la fabricación de sistemas de mortero» y que «Albacete tendrá así una importancia estratégica no solo para Rheinmetall, sino también para España y Europa».

Valcarce habló de disuasión. «Una disuasión creíble exige unas fuerzas armadas bien preparadas, adecuadamente equipadas y capaces de sostener sus operaciones en el tiempo. Por eso es imprescindible una industria de defensa fuerte, porque la mejor manera de preservar la paz es estar preparados para defenderla», dijo la secretaria de Estado, según la nota de Rheinmetall, que recoge sus palabras en inglés.

Una pieza del proyecto «Firepower»

Con «Firepower», Rheinmetall quiere llegar como muy tarde en 2030 a una capacidad anual de 1,5 millones de proyectiles de artillería de 155 mm, 240.000 disparos anticarro de 120 mm y 4 millones de disparos de medio calibre. Para ello levanta fábricas nuevas, como las de Unterlüß (Alemania) y Baisogala (Lituania), y amplía otras, como Aschau am Inn (Alemania) y ahora Albacete. Ese esfuerzo ya se compara con el de EEUU: Papperger sostiene que Alemania tiene más capacidad que EEUU para producir munición.

La planta de Albacete trabajará con otras fábricas del grupo en España, Alemania y Suiza «para atender las necesidades de los socios de la OTAN y de otros aliados», y la empresa apunta que una red de proveedores locales abrirá oportunidades a otras compañías de la región.

La fábrica llegó a manos alemanas cuando Maxam vendió Expal a Rheinmetall. La operación se cerró el 1 de agosto de 2023 por unos 1.200 millones de euros y, según el comunicado de entonces, todas las plantas, Albacete incluida, seguirían «plenamente operativas, con nuevas ampliaciones previstas». En España, Rheinmetall también aparece junto a Indra en el programa del nuevo obús del Ejército.

Lo que la nota no aclara

Las cifras de producción son capacidades. La nota no dice cuándo alcanzará la planta esos 3 millones de componentes al año ni en qué plazo se contratará a las cerca de 90 personas nuevas.

Tampoco nombra a los clientes de la munición de medio calibre ni precisa qué parte irá a las Fuerzas Armadas españolas. Todos los datos proceden de Rheinmetall: el Ministerio de Defensa no había publicado una nota propia sobre el acto a fecha de 19 de octubre de 2026.

La nota se ha publicado en la web de Rheinmetall (16-10-2026).

Crédito de la imagen: Rheinmetall.