Albert Abad, nuevo coordinador general de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento de Palma

El Ayuntamiento de Palma nombrará a Albert Abad nuevo coordinador general de Seguridad Ciudadana y Civismo, en sustitución de Jaume Pla, quien causó baja voluntaria por motivos personales.

Abad, que actualmente ya ocupa el cargo de coordinador general de Función Pública, ampliará así sus responsabilidades dentro del consistorio y asumirá también la gestión de estas nuevas áreas municipales.

Hay que recordar que Jaume Pla, inspector jubilado de la Policía Local, fue una de las incorporaciones impulsadas por el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, para desarrollar algunos de los compromisos electorales del equipo de gobierno. Entre ellos figuraba la puesta en marcha de la Ordenanza Cívica y un mayor control de los patinetes eléctricos en la ciudad.

Tras su salida, será Albert Abad quien asuma las competencias de Seguridad Ciudadana y Civismo. Abad ya desempeña las funciones de coordinador general de Función Pública en el Ayuntamiento palmesano, por lo que acumulará también estas nuevas responsabilidades municipales.