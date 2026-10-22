Lucía Muñoz encabezará la candidatura de Podemos al Congreso por Baleares y, si fracasa, la del Ayuntamiento de Palma en 2027

La única concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, encabezará la candidatura de la formación morada al Congreso por Baleares en las elecciones generales del 29 de noviembre. Si fracasa, repetirá en las municipales de 2027 a la alcaldía de la capital balear, en toda una demostración de la falta de alternativas existente en Podemos, al que ha llevado al borde de la desaparición.

A sus 33 años, Muñoz es regidora en el Ayuntamiento de Palma, coordinadora de Podemos en Baleares y secretaria de vivienda del partido, y ya fue diputada en la Cámara Baja entre 2019 y 2023.

El año pasado participó en la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza y estuvo mes y medio de vacaciones desatendiendo sus obligaciones como regidora en el Consistorio palmesano, por lo que cobra más 2.500 euros.

Sonado fue su regreso al salón de plenos hace ahora un año cuando el alcalde del PP Jaime Martínez le reprochó su prolongada ausencia, instándole a que «la próxima vez que se quiera ir de vacaciones o a cualquier otro sitio, pida una suspensión de empleo y sueldo» y retrató su forma de hacer política. «Usted es una vividora, vive del cuento. Hace teatro. Lo que tiene que hacer es no aprovecharse de las pesadillas de los demás, de las tragedias de los demás y de la situación de los demás para intentar rascar votos».

A principios del mes de septiembre anunció que se presentaba a las primarias de la formación para encabezar, de nuevo, la candidatura al Ayuntamiento de Palma en los comicios municipales previstos para mayo de 2027.

El resto de la lista

La lista de la candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, por Madrid tendrá al dirigente del partido Tito Morano como número dos y también figuran en los primeros puestos la ex asesora Dina Bousselham y el ex diputado en la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

Según ha informado la formación, la activista trans e integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, Mar Cambrollé, encabezará la lista por Sevilla. La coordinadora de Podemos de la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, ocupará el primer puesto de la candidatura Compromís-Frente Valenciano en la circunscripción de Alicante.

También formarán parte de la lista de Irene Montero la activista de los derechos LGTBI Boti García Rodrigo, que fue también directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI con la ex ministra de Igualdad, y Simón de la Riva, educador infantil y miembro de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

En Cataluña, el referente de la formación será la edil en el Ayuntamiento de Sabadell Alejandra Sandoval, que irá en el puesto número seis como independiente en las listas de ERC en la circunscripción de Barcelona, en virtud del acuerdo alcanzado entre morados y republicanos. Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés, será el número uno por Asturias.