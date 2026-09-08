Lucía Muñoz repetirá como candidata de Podemos en Palma tras hundir al partido en las municipales de 2023, donde perdió la mitad de los votantes y sólo obtuvo su acta de concejal. Un acta que ha conservado a duras penas en la presente legislatura, donde ha tenido más protagonismo fuera de la política municipal, con su sonada excursión el otoño del año pasado a bordo de la flotilla pro-Gaza, que dentro del salón de plenos de la plaza de Cort.

Tras perder más de 7.000 votos en mayo de 2023, pasando de 15.623 votantes en 2019 a apenas 8.105 y de un porcentaje electoral del 10,7% al 5,09%, Muñoz ha anunciado que se presentará a las primarias para repetir como candidata de cara a unos comicios de final de mayo de 2027, donde su partido tiene serias opciones de quedarse sin representación dentro de los 29 regidores de la Corporación municipal de la capital balear, como ya ha sucedido en no pocos municipios de Baleares.

Se trata de un partido al borde de la extinción que no ha encontrado alternativa para esas elecciones, más que nada porque la jerarquía continúa copada en Baleares por los mismos dirigentes que protagonizaron la debacle electoral de hace tres años.

«Me presento a las primarias de Podemos para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Palma. Para que nuestra ciudad deje de ser un escaparate para los turistas y sea un lugar para vivir en ella. Palma no es suya. Palma es nuestra. Y es hora de demostrarlo», ha anunciado en la red social X Muñoz.

Muñoz ha hecho pública su decisión a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que reivindica la «necesidad de construir una mayoría política capaz de frenar la masificación turística y garantizar el derecho a la vivienda». «Estos años he presentado muchas propuestas para combatir la masificación turística y para que la vivienda sea un derecho, pero demasiadas veces han sido rechazadas», ha lamentado.

Según ha explicado, la decisión de presentarse nace precisamente de la voluntad de «dar un paso más»: «No me conformo sólo con presentar propuestas, quiero construir una mayoría para convertirlas en realidad».

La candidata ha situado en el centro de su propuesta que Palma «deje de ser un parque temático y sea una ciudad para quien la habita, donde las casas no sean un lujo, los jóvenes tengan futuro y las familias trabajadoras puedan llegar a final de mes sin dificultades».

A su entender, Palma necesita «un cambio de prioridades» ante un modelo que «está poniendo cada vez más dificultades» a las personas que viven y trabajan en la ciudad. En este sentido, la candidatura de Muñoz plantea situar las necesidades de los residentes por delante de la presión turística y de los intereses especulativos sobre la vivienda.