Jagoba Arrasate vs García Pimienta: el que es y el que pudo ser

El partido entre el Mallorca y el Sevilla enfrentará esta tarde al que es entrenador rojillo, Jagoba Arrasate, contra el que pudo serlo, Xavi García Pimienta. El técnico catalán estuvo hasta el final en el casting de Pablo Ortells para convertirse en sustituto de Javier Aguirre, pero le penalizó su pésima segunda vuelta en Las Palmas, lo que acabó decidiendo a la dirección deportiva en favor del ex de Osasuna. Hoy se verán las caras sobre el césped de Son Moix.

Es curioso el destino. García Pimienta ya estuvo en el penúltimo partido de la pasada temporada en Palma al frente de Las Palmas, cuando era de dominio público que su nombre estaba en las primeras posiciones de candidatos para entrenar al Mallorca, y esta tarde vuelve convertido en técnico del Sevilla. Sin duda el enfrentamiento entre los banquillos será uno de los alicientes de un choque en el que están en juego tres puntos muy importantes para cada equipo.

Pablo Ortells tenía en muy buen concepto a García Pimienta no sólo por los buenos resultados obtenidos en Las Palmas en el primer tramo del Campeonato, sino también por su trabajo con la cantera, atributo que por cierto comparte con Jagoba Arrasate, y ese fue uno de los motivos por los que se fijó en él. El técnico catalán era plenamente consciente del interés del Mallorca y no dudó en transmitirle a su representante su decisión de aceptar la oferta en caso de que hubiera llegado, pero de repente Las Palmas empezó a encadenar una derrota tras otra, y lo que parecía una temporada triunfal acabó convirtiéndose en un verdadero via crucis porque el equipo llegó incluso a coquetear con el descenso.

Arrasate, en cambio, mantuvo una línea de máxima regularidad con Osasuna, al que salvó sin problemas dejándolo en la zona media. Su trayectoria, mucho más regular y con más años de experiencia a las espaldas que la de García Pimienta, fue la que acabó decantando la balanza a su favor. El vasco firmó contrato por el Mallorca por las tres próximas temporadas mientras que el catalán acabó en el Sevilla. Hoy se verán las caras frente a frente en un choque que promete ser apasionante.