La izquierda celebra que se abra un nuevo capítulo en las relaciones con el Govern de Prohens

La izquierda celebra que se abra en Baleares un nuevo capítulo en las relaciones con el Govern de Marga Prohens (PP) tras la ruptura de Vox. Un acercamiento con socialistas, independentistas de Més y Podemos que se escenificará el próximo martes cuando el Parlament acoja un súper pleno.

Esta sesión parlamentaria incluirá, además del debate de convalidación del nuevo decreto de zonas inundables que impedirá la legalización de viviendas en estas áreas, edificar otras nuevas o reformar las existentes, la no derogación de la Ley de Memoria Democrática y el decreto del Govern de corrección de las enmiendas de Vox aprobadas por error. Está previsto que todo lo acordado salga adelante sin la oposición de la izquierda.

PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca han celebrado el nuevo tiempo que se abre tras los últimos acuerdos alcanzados con el Govern de Prohens, pese a que se trate «de acuerdos puntuales».

Desde Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado prudente señalando que «habrá que ver» cómo evoluciona la legislatura, aunque ha celebrado que el último episodio se haya cerrado de manera positiva con un símbolo como la memoria democrática.

Para Castells, parece que ahora el Govern tiene «los pies en el suelo», lo que puede dar como resultado nuevos acuerdos en materias relevantes, aunque ha lanzado una advertencia: «Que no se piense nadie que la legislatura seguirá con el Govern pactando con la izquierda, porque no quiere decir que las diferencias insalvables se han salvado».

En términos similares se ha pronunciado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha celebrado que con el mantenimiento de la ley de memoria, el archipiélago «es un país más digno».

El independentista ha instado al PP a ser «más responsable de lo que ha sido en Mallorca y Palma, donde sigue siendo el monaguillo de las políticas de odio e inhumanas». Respecto al futuro de la legislatura, Apesteguia ha admitido que es difícil hacer una predicción porque se trata de una situación «compleja» para todos los actores, incluido el PP que «representa todo lo que quieren cambiar».

Para el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, con los acuerdos de los decretos y la no derogación de la ley de memoria democrática «comienza la reconstrucción de las políticas en Baleares». Negueruela ha reivindicado que ha sido «gracias a la izquierda» que a Vox no le han salido bien sus chantajes. «Seremos responsables y no permitiremos que se rompa la convivencia», ha señalado

Vox: «Este Parlament es un barco de piratas»

Por contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado el, a su juicio, filibusterismo del resto de grupos para lograr que se debata esta propuesta. «Este Parlament es un barco de piratas del sálvese quien pueda electoralmente», ha afirmado.

Esta previsto que en virtud del acuerdo entre Govern, PP y los partidos de izquierda, los nuevos decretos que el Ejecutivo ha aprobado este viernes salgan adelante, mientras que no prosperará la propuesta de derogación de la ley de memoria, que seguirá vigente.

El súper pleno comenzará a las 10.00 horas con el debate de las preguntas de control a los miembros del Ejecutivo y tras una interpelación y una moción, se debatirán, primero, el y el nuevo decreto de zonas inundables.

El último punto del orden del día será la votación de la proposición de Vox para derogar la ley de memoria democrática, que está previsto que no prospere tras el acuerdo entre Govern, PP y oposición sobre los decretos de inundables y rectificación de errores.

Sobre este asunto, Cañadas (Vox) ha afirmado que se ha consumado «la traición del PP a sus votantes, a los ciudadanos de Baleares y a la memoria de un solo bando». Según la portavoz, Vox va a demostrar con vídeos en redes sociales que el PP calificó la memoria democrática como «una aberración».

Cañadas ha acusado al PP de pactar «con el peor PSOE de la izquierda y con la ultraderecha nacionalista» por cálculo político.

Respecto a la nueva etapa de relaciones que pueda abrirse con el PP, Manuela Cañadas ha insistido en que «con mentirosos» no hay nada que hablar. «Distancia máxima con los partidos de izquierdas, incluido el PP», ha concluido.

Antoni Costa: «La situación con Vox no es inamovible»

El portavoz del Govern, Antoni Costa (PP), por su parte, ha reconocido que la confianza del Ejecutivo en Vox «era mayor hace unas semanas» pero ha subrayado que la situación actual «no es inamovible». Para Costa las decisiones de Vox Baleares «se toman desde la calle Bambú de Madrid» y que «no responden» a los intereses de los ciudadanos, sino a «tacticismo y oportunismo político».

En este contexto, ha subrayado, que el Govern seguirá negociando con todos los grupos parlamentarios unos presupuestos para 2025 y todas las iniciativas legislativas que se inicien. «Ley a ley», ha reiterado.

De este modo, el Ejecutivo prevé continuar negociando con todos, también con Vox, pero, ha insistido, «sin chantajes ni líneas rojas». Igualmente, ha indicado que el Govern tampoco pondrá un cordón sanitario a los de Abascal.