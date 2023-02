Los independentistas de Més per Mallorca quieren colocar a tres nuevos jefes en el Ayuntamiento de Palma a cuatro meses de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, en concreto, en el Patronato Municipal de la Vivienda de Palma, que preside la imputada concejala secesionista de Més, Neus Truyol.

Una edil a la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por los vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma durante la pasada legislatura, cuando era presidenta de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (Emaya).

Tres altos cargos para otras tantas plazas de nueva creación, que serían los mejor pagados de este organismo municipal con un coste salarial de más de 5.500 euros mensuales, y que se embolsarán hasta 1.400 euros al mes más, que los cuatro arquitectos con los que cuenta este ente público.

Un organismo que, en estos ocho años no ha construido ni una sola vivienda social y, que básicamente, se ha dedicado a tramitar algunas ayudas a la reforma de fachadas en determinados barrios degradados de la capital balear.

Un patronato público, totalmente inoperante, que contempla para el presupuesto de este ejercicio la creación de estas tres plazas de jefes como una de sus iniciativas prioritarias para este año electoral, donde los independentistas de Més se juegan su permanencia, otros cuatro años más, en el gobierno de coalición con socialistas y Podemos que comparten desde 2015.

Hasta estos momentos, no había jefe de área alguno en el Patronato que cuenta con un gerente encargado de su gestión del día a día. Por la envergadura de la plantilla de poco más de 32 personas no era necesario contar con jefes de área, en un organismo con ocho administrativos, tres abogados, dos economistas, y hasta cinco trabajadores sociales, entre otro personal.

Se da además la circunstancia, de que hay empleados municipales que no desempeñan tan siquiera sus funciones allí, sino que están desplazados a otros departamentos municipales donde hace falta más personal, al haber una mayor carga laboral.

La intención de la concejala y cabeza de lista independentista de Més antes de las municipales de 2023 es colocar a estos tres nuevos jefes, mediante un sistema de promoción interna de los trabajadores laborales allí destinados.

De esta forma, no podrán optar a esta convocatoria el resto de funcionarios municipales. Todo ello con el añadido de que como ya se indicó en un consejo de dirección del patronato, su nombramiento no será de libre designación, y su destino laboral no estará vinculado al cambio de gobierno municipal. Serán plazas fijas a la que sólo podrán optar trabajadores indefinidos con titulación superior.

Curiosamente Truyol si ha dotado presupuestariamente y reservado la pertinente partida económica para la colocación del trío de nuevos jefes en este organismo municipal, pero en una demostración de sus prioridades políticas en año electoral, para 2023 no hay prevista partida alguna para la rehabilitación de edificios de barrios vulnerables.

Por tanto, será su sucesor en el cargo si no continúa al frente del Patronato de la Vivienda de Palma, el que incorpore la partida presupuestaria destinada a este fin.