Independentistas de Més y Podemos rechazan que el puerto de Mahón se convierta en base naval de la OTAN

Independentistas de Més y Podemos rechazan que el puerto de Mahón en Menorca, isla declarada Reserva de la Biosfera, se convierta en la tercera base naval de la OTAN en España junto a Rota y Cartagena.

Més per Menorca califica esta decisión en un comunicado como «una imposición» del Ministerio de Defensa.

El coordinador general del partido menorquinista, Josep Juaneda, ha censurado que «esta decisión se ha tomado de forma unilateral desde Madrid conjuntamente con los dirigentes de la OTAN, y en ningún caso, se ha tenido en cuenta la opinión de la población menorquina».

En este sentido, desde Més por Menorca han anunciado que preguntarán tanto al Consell Insular de Menorca como al Govern balear si tenían ningún tipo de conocimiento al respecto. Juaneda reivindica que «la sociedad menorquina tiene derecho a saber qué uso se está dando en estas instalaciones en nuestro territorio».

Por otra parte, Més per Menorca considera que las políticas en torno a los conflictos bélicos deberían encaminarse hacia «menguar estas estructuras militares».

Por eso, Juaneda manifiesta que «las amenazas geopolíticas actuales no se solucionarán con la promoción de políticas de rearme ni favoreciendo la violencia, sino apostando por el diálogo y la concordia internacional».

Desde Podemos su secretaria general , Ione Belarra, ha expresado su rechazo a las bases militares de Alianza Atlántica (OTAN) en España, como la de Menorca, porque «suponen una inadmisible cesión de soberanía».

En un mensaje en redes sociales la ex ministra ha advertido que este tipo de bases «están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino».

En el mismo sentido se ha pronunciado la también ex ministra de Podemos Irene Montero: «El parlamento votó un presidente para España, no un secretario general de la OTAN. No a la guerra. No en nuestro nombre», ha publicado.

Como han indicado fuentes del Ministerio de Defensa, la estación naval de Mahón es una de las bases españolas que participan en la Operación Sea Guardian de la OTAN, enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.

La de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta habitualmente a la OTAN. En este sentido, en este puerto es común que recalen buques de la Alianza.

Según Defensa, la operación, activa desde 2016, «pretende desarrollar un robusto conocimiento del entorno marítimo, combinando redes, basadas en sensores y no-sensores, con un fiable intercambio de información y conectividad entre los aliados y todos los organismos relacionados con el entorno marítimo».

La Operación Sea Guardian es la heredera del Active Endeavour, iniciada por la OTAN tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos.

Entre los objetivos de la operación se encuentran garantizar la libertad de circulación en el Mediterráneo, prevenir la siembra de minas, el contrabando de equipos susceptibles de ser utilizados para la producción de armas de destrucción masiva, o actos de piratería como los que se producen en el golfo de Guinea.

España participa desde hace dos décadas en esta operación y durante este año está previsto que aporte con un submarino, un avión de vigilancia marítima, una fragata y un barco de aprovisionamiento, además de un patrullero con un equipo de operaciones especiales permanentemente alertado para actuar en caso de crisis.

España aporta las bases navales de Rota, Cartagena y Mahón como Forward Logistic Sites (FLS) o Sitios de Logística Avanzada.

La ubicación estratégica de Menorca, en el centro del Mediterráneo occidental y cerca de importantes puertos europeos y africanos, junto con sus instalaciones, como depósitos de combustible y túneles subterráneos, la convierten en un punto de apoyo logístico ideal.

De ahí que haya acogido a flotas permanentes de la OTAN como las de fragatas (SNMG) y cazaminas (SNMCMG) que forman parte de la Fuerza de Respuesta de la Alianza Atlántica (NRF) en caso de crisis y participado en ejercicios militares internacionales.