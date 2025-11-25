El Illes Balears estrena hoy los octavos de la Champions ante el Hit Kyiv

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes (18:00 horas) uno de los partidos más importantes de la temporada y, a la vez, un capítulo inédito en su aventura europea. El tricampeón de Europa visita al Hit Kyiv en la ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League, una ronda que el club disputa por primera vez tras la implantación del nuevo formato de eliminatorias.

El encuentro se celebrará en el Pálfi István Rendezvénycsarnok Sports Hall, en la localidad húngara de Berettyóújfalu, designada como sede neutral debido a la imposibilidad de jugar en Ucrania. El choque llega después de un exigente viaje de más de dos mil kilómetros que ha llevado al equipo a volar vía Zúrich hasta Budapest, y desde allí desplazarse por carretera.

Esta temporada la UEFA deja atrás la tradicional Elite Round para dar paso a un modelo de octavos y cuartos a doble partido. Un sistema que reduce el margen de error, incrementa la tensión competitiva y lleva por primera vez al Palma a disputar fuera de casa un encuentro correspondiente a estas alturas de la competición, ya que todas las Elite Round anteriores se jugaron en Son Moix.

El reto no es menor. El cuadro balear abre la serie lejos de casa y deberá gestionar 80 minutos distribuidos entre Hungría y Palma para avanzar a unos cuartos de final en los que, en caso de clasificarse, esperaría el vencedor del cruce entre Prishtina 01 y Riga Futsal Club.

El Hit Kyiv aterriza en los octavos como uno de los equipos más sólidos de esta edición. Acumula tres ligas ucranianas consecutivas y ha firmado una Main Round impecable: 9 puntos sobre 9 posibles, sólo tres goles encajados y la mejor diferencia de goles de toda la Ruta B (+14). Su solidez, la disciplina táctica y el potencial de su portero —clave tanto bajo palos como en el juego — convierten al conjunto ucraniano en un rival muy incómodo y eficaz.

Ambos equipos ya saben lo que es medirse en Europa. Hace dos temporadas empataron 2–2 en Son Moix en una exigente Elite Round, un precedente que confirma el tipo de partido que se espera este martes: intenso, físico y sin concesiones.

El Illes Balears Palma Futsal llega a esta ronda tras recuperar sensaciones en los últimos encuentros, pero con el convencimiento de que deberá mostrar su versión más madura. El contexto de ida y vuelta obliga a medir el ritmo, mantener la concentración y gestionar con inteligencia los momentos del partido. Todos los jugadores están disponibles excepto Piqueras, que permaneció en Palma para seguir avanzando en la recta final de su recuperación.