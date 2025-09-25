Hugo Ramón busca refugio en Portugal para progeterse del huracán Gabrielle

El navegante mallorquín Hugo Ramón, a bordo del Cristalmina Majorica, busca refugio en la costa portuguesa tras la suspensión de la primera etapa de la Mini Transat, debido a la aproximación del huracán de categoría 4 Gabrielle. La organización de la regata ha decidido cancelar la ruta entre Les Sables d’Olonne y Santa Cruz de La Palma ante el riesgo de que el ciclón, que avanza hacia el este más rápido de lo previsto, alcance a la flota en las próximas 36 horas con vientos de hasta 60 nudos y olas de entre seis y ocho metros.

Ramón, que participa por cuarta vez en esta prueba oceánica en solitario, es actualmente el competidor situado más a poniente de los 90 inscritos, lo que lo convierte en el más expuesto a la evolución del fenómeno meteorológico. Se encuentra a unas 190 millas del continente y se estima que podría tardar entre 48 y 50 horas en alcanzar tierra, previsiblemente en la zona de Lisboa, antes de que la cola del huracán llegue a Portugal el próximo sábado. Su entrenador, Marc Claramunt, ha señalado que tiene el tiempo “justito”, puesto que esta tarde navegaba con poco viento a una velocidad de cuatro nudos.

La Boulangère Mini Transat, que zarpó el pasado domingo, es una de las regatas más exigentes del calendario internacional. Los participantes afrontan en solitario un recorrido de unas 4.000 millas náuticas en barcos de 6,5 metros de eslora y sin posibilidad de mantener contacto con tierra, lo que obliga a les obliga a tomar decisiones tácticas únicamente con los datos básicos de a bordo y dos partes meteorológicos muy genéricos al día. En esta edición, la primera etapa debía unir Les Sables d’Olonne (Francia) con Santa Cruz de la Palma (Canarias), y la segunda cruzar el Atlántico hasta Guadalupe.

“La situación meteorológica es muy clara y se espera que la tormenta sea devastadora. Nuestra prioridad es la seguridad de los competidores y de los barcos de apoyo”, explicó Emmanuel Versace, organizador de la prueba, al anunciar la suspensión. La dirección de regata trabaja ahora con los puertos más cercanos para garantizar que todos los participantes puedan ser recibidos en las mejores condiciones posibles mientras se evalúa cómo reanudar la competición una vez que pase el temporal.