Huelga congelada de los 850 trabajadores de la Dependencia tras lograr un preacuerdo con el Govern

Huelga congelada después de una semana de conflicto por parte de los 850 trabajadores de la Fundación para la Dependencia tras lograr un preacuerdo con el Govern balear, que se ha comprometido a abonar una histórica subida de sueldo de entre 4.200 y 6.300 euros anuales, después de haberse reunido este martes con el comité de huelga en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Según han informado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Fundación para la Dependencia, «la administración se ha comprometido a aceptar el incremento retributivo para todos los trabajadores de la Fundación, con efecto a 1 de enero de 2025».

Sin embargo, han precisado, todavía «falta concretar cuando se comenzarán a abonar» estos incrementos retributivos, dado que la administración ha advertido que «no podían dar una fecha hasta el próximo día 30 de octubre» debido a que, previamente, «tenían que acometer una serie de modificaciones».

Por este motivo, han explicado desde el sindicato, el comité de huelga de la Fundación para la Dependencia y el Govern «se volverán a reunir en el Tamib el próximo jueves, 30 de octubre».

«Si la administración cumple su compromiso y, antes de que acabe el año, empieza abonar los incrementos retributivos, la huelga indefinida se desconvocaría definitivamente, de lo contrario, sin embargo, podría retomarse el conflicto», han apuntado desde la CSIF, que se han referido a esta pausa de la huelga indefinida como «un gesto de buena voluntad».

En todo caso, la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Sira Fiz, ha asegurado que este preacuerdo ha sido posible porque «al final, las líneas rojas coincidían».

«Todos, a nivel técnico, político, los trabajadores, la parte social, coincidíamos en que es de justicia darles respuesta a una petición que venían reclamando desde 2019, que era la subida del salario para evitar las fugas y mantener la calidad en la asistencia», ha explicado Fiz, y, al final, desde el Govern se ha planteado que «estos días se acabará de cerrar la propuesta para subir el salario, entre 4.200 y 6.300 euros anuales al personal de la Fundación para la Dependencia en Mallorca y Menorca», ha añadido.

En concreto, según ha detallado, «esta subida se llevará a cabo en función de las categorías y grupos profesionales». Así, «en el caso de los grupos A y B serán 6.300 euros al año de subida salarial y en el resto, las categorías C, D y E, 4.200 euros anuales». Estas «son las cantidades que se vienen pagando en las residencias de Ibiza por difícil cobertura» y «lo que se ha hecho ha sido hacer una equivalencia», ha precisado la gerente.

Los afectados son trabajadores de las residencias de Son Llebre, Son Tugores y Son Güells a Mallorca y de Can Raspall, Can Blai y Sa Serra de Ibiza. También del Servicio de Cuidados y Apoyo para Personas Adultas y del Centro Ocupacional Sa Riera.

Su principal reivindicación era la mejora de sus condiciones laborales y la equiparación salarial con los trabajadores del sector que están contratados de forma directa por la administración, quienes cobran entre 200 y 600 euros mensuales más dependiendo de la categoría laboral.

La semana de huelga ha ido acompañada de concentraciones diarias de los trabajadores en la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en Palma, y en todos los centros de trabajo de la Fundación.

«En cuanto sea posible, se encuentre la fórmula y la vía que le dé amparo, se pagará todo lo que se debe y en los términos para el año que viene y los siguientes», se ha comprometido la gerente, subrayando que este compromiso es un «reconocimiento del pasado y a futuro» a los trabajadores de la Fundación, que lo venían reclamando desde el año 2019.