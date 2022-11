Los hoteleros de Baleares cargan contra el bombardeo de mensajes antiturísticos del Govern de Armengol

Los hoteleros de Baleares cargan contra el bombardeo de mensajes antiturísticos del Govern presidido por la socialista Francina Armengol. En un contundente comunicado, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hotelera (ACH) han condenado «la ambigüedad a la que vienen jugando nuestros representantes institucionales en relación al turismo y que producen un daño incalculable en los mercados».

«Esta vez se ha visto agraviado el mercado británico, haciendo creer al turista que no es bienvenido a nuestras Islas», afirman las patronales tras las manifestaciones realizadas en la World Travel Market de Londres por la directora socialista de Turismo del Consell de Mallorca, Lucía Escribano, animando a los turistas británicos a elegir otros destinos competidores de Baleares como Grecia y Turquía.

Las dos principales patronales del sector han querido dejar claro que «el cliente británico siempre es bienvenido». «Desde la FEHM y ACH esperamos de nuestros representantes más seriedad, por eso les exigimos el respeto que merece la actividad turística, a la que no se cansan de recurrir para sacar pecho cuando les conviene decir que somos un destino líder. El turismo es el motor real de nuestra economía y de la que dependen miles de puestos de trabajo», advierten los empresarios turísticos.

Hay que recordar que el turismo británico es el segundo mercado en importancia en Baleares, por detrás del alemán. Por ello, los hoteleros de las Islas arremeten contra los mensajes de turismofobia que constantemente lanzan las formaciones que integran el Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que preside Francina Armengol.

«Llevamos tiempo advirtiendo del bombardeo constante de mensajes antiturísticos. Con las cosas de comer no se juega. Exigimos ser extremadamente cautelosos y responsables para evitar polémicas que perjudiquen a Mallorca como destino turístico», indican.

«La ideología se antepone a la responsabilidad»

Para las patronales turísticas, las manifestaciones de Escribano no son fruto de la casualidad. «Esto es lo que pasa cuando la ideología se antepone a la responsabilidad y, conscientemente, se lanzan mensajes contrarios a lo que el destino turístico precisa. Somos un destino de acogida, de bienvenida, no de rechazo y exclusión», abundan, a la vez que instan al Gobierno balear a «ser claros en el apoyo al turismo: Sí es sí y no estar jugando constantemente a una ambigüedad calculada».

Por último, hacen un llamamiento a los gobernantes de Baleares para «ser más coherentes con las políticas, los mensajes y el trabajo técnico que se desarrolla en las instituciones, trabajar en mejorar el producto y la gestión del destino y no en mensajes de rechazo a los visitantes y a la propia actividad», concluyen las patronales hoteleras.

Ya el pasado martes, en la WTM, la presidenta de la FEHM, María Frontera, lanzaba un primer aviso al Ejecutivo balear ante su falta de iniciativas de apoyo a la única industria de Baleares, recordando a Armengol que «turismo sostenible significa mucho más que poner en marcha una ley turística» y lamentando que el Govern afirme que tiene un plan estratégico «que ni tan sólo presenta, ni habla y que nadie le pregunta qué calendario tiene».

«Si se quiere cambiar una economía lineal a una circular no sólo lo podemos hacer nosotros. Somos los que hemos comenzado estas iniciativas y ellos simplemente las han recogido en un documento», instando al Ejecutivo a ser «ser realistas» y no asegurar que la temporada turística en Mallorca comenzará en febrero porque «ahora mismo no tenemos datos de las reservas del mercado», zanjó Frontera.