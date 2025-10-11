Herido grave un turista estadounidense tras ser arrollado por una conductora ebria en Palma

Grave incidente en el Paseo Marítimo de Palma. En la madrugada de este sábado, un turista estadounidense fue brutalmente arrollado por una conductora que dio positivo en alcoholemia. El suceso tuvo lugar alrededor de la 1:50 horas, a la altura del número 3 de la Avinguda Gabriel Roca, frente al conocido local Shamrock, según confirmaron fuentes de la Policía Local de Palma a un equipo de este periódico.

Según las primeras hipótesis de la investigación, la conductora circulaba por la avenida Gabriel Roca (Paseo Marítimo) cuando, por causas que están siendo objeto de investigación, embistió al turista americano que se encontraba en la zona peatonal. El impacto fue tan fuerte que la víctima quedó tendida en el suelo con múltiples lesiones y una gran brecha en la cabeza. A pesar de la gravedad, el paciente permanecía consciente y podía mover las piernas, según relataron testigos presenciales.

En cuestión de minutos, varias llamadas alertaron al 112, movilizando una ambulancia y varias patrullas de la Policía Local. Los sanitarios trabajaron intensamente durante más de 40 minutos para estabilizar al herido, que finalmente fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

La conductora fue sometida a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo, motivo por el cual ha quedado imputada por un presunto delito contra la seguridad vial. Los agentes de la Unidad de Atestados se han hecho cargo del atestado y de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.

El suceso ha generado gran indignación entre residentes y turistas, ya que la zona donde ocurrieron los hechos es una de las más transitadas y concurridas de la ciudad, especialmente durante los fines de semana. Testigos del atropello aseguran que «todo ocurrió en cuestión de segundos» y que la escena fue “impactante”.

OKBALEARES dispone de imágenes del momento en que los sanitarios asistían al turista en plena calle, rodeado por varios agentes y curiosos que observaban con preocupación.

Las autoridades recuerdan una vez más la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y han pedido prudencia a los conductores, especialmente en zonas con gran afluencia de peatones durante la noche.