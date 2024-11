El Grupo Balear de Rescate se suma a la búsqueda de los dos hermanos arrastrados por la corriente en Torrent

Un dispositivo de búsqueda en el que participa el Grupo de Rescate Balear, con perros, drones y efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos se encuentra peinando desde este lunes la zona en la que podrían encontrarse dos hermanos, Rubén, de 3 años, e Izan, de 5, desaparecidos desde el martes pasado cuando la riada se llevó parte de su casa, en Torrent, y les arrastró.

Los menores se encontraban en su casa en Masía del Juez, en Torrent, cerca de un barranco, y la fuerza del agua derribó la parte de la casa en la que se encontraban los pequeños junto a su padre, y se llevó a los niños.

La familia busca a los menores desesperadamente desde el momento de su desaparición y un dispositivo rastrea meticulosamente la zona en su busca.

Ayuda Humanitaria y Protección Civil de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) se unieron este lunes al dispositivo que busca a los menores con ayuda de perros especialistas y drones.

El perfil de la Protección Civil de Sant Antoni de Portmany ha compartido en la red X el siguiente mensaje: «Hoy hemos estado en Torrent buscando a los nenes Rubén e Izan que están desaparecidos».

Hoy hemos estado en Torrent, buscando a los nenes Ruben e Izan de 3 y 5 años que están desaparecidos. pic.twitter.com/0DPt59hQsP — Protecció Civil Sant Antoni de Portmany (@PCPortmany) November 5, 2024

Trabajan en colaboración con los bomberos, con Guardia Civil y otros cuerpos desplazados hasta el lugar, como Protección Civil de Ciudad Real.

La corriente podría haber arrastrado los cuerpos hasta cuatro o cinco kilómetros desde su vivienda, por lo que la zona de búsqueda es muy basta y las labores podrían prolongarse en el tiempo.

Otros miembros de Protección Civil de Sant Antoni llegarán a Dénia mañana en barco, para incorporarse a las labores de búsqueda y hacer el relevo a algunos compañeros que deben regresar.

El equipo se aloja en Torrent, en la sede de la falla Toledo, donde se han portado con ellos «magníficamente bien». «Nos han acogido con todo el cariño, nos proporcionan comidas, cenas, camas, duchas», un trato «increíble», asegura López emocionado.

«Quiero ayuda para buscar a mis nietos»

Antonia es la abuela de Rubén e Izan. Una semana después de la desaparición de los dos pequeños, el programa Espejo Público ha podido hablar en directo con ella: «Yo estuve con mis nietos hasta las 15:00 horas. Empezó a llover mucho y mi hijo vino a casa a por los niños y se los llevó a su casa», ha manifestado.

Antonia ha señalado que su hijo se encuentra ingresado en el hospital: «Había un árbol en el que mi hijo se quedó enganchado. Estuvo a punto de soltarse para que la corriente se le llevara a él también, pero dice que pensó en su mujer y por eso siguió agarrado al árbol».

Antonia ha relatado que «hasta las 4:00 horas no supimos nada de mi hijo y no fue hasta horas más tarde que vimos que los niños no estaban con su padre. Yo me desmayé cuando me lo dijeron. No me lo creía», ha recordado Antonia.

«A Torrent no ha ido nadie en días. Hasta el lunes no fue la Guardia Civil a buscar a mis nietos. Solo la Policía Local de Alicante nos ha ayudado desde el miércoles. Es una vergüenza. Necesito que me ayudéis, no quiero dinero ni comida, quiero ayuda para buscar a mis nietos», ha implorado la mujer.