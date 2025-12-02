El Govern de Prohens rebaja un año el pago de las ayudas para el alquiler de una vivienda

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens rebaja y reduce un año el desembolso de las ayudas para el alquiler de vivienda. Este año ha concedido un total de 9,3 millones de euros a 3.942 beneficiarios, una cifra similar a 2023 (3.863) y 2022 (3.943). La diferencia estriba en la reducción de los plazos de tramitación y pago, respecto a anteriores convocatorias.

La séptima resolución, publicada este martes, concluye a inicios de diciembre un periodo de pago que otros ejercicios había sido un año más largo, como la línea de ayudas para el alquiler correspondiente a 2021, iniciada la pasada legislatura y de la cual se hizo el último pago dos años después, en diciembre de 2023, ya con el actual Ejecutivo.

Esta nueva resolución recoge las ayudas concedidas a 140 personas beneficiarias, por un importe de 318.156,25 euros. La nueva resolución y toda la información sobre las ayudas se puede consultar en ajudeslloguer.caib.es. Mediante esta convocatoria, en total, se han otorgado ayudas por un importe global de 9.262.581,95 euros a 3.942 personas beneficiarias.

En la distribución por islas, de las ayudas de 2024, el Govern ha concedido ayudas por importe de 6,6 millones de euros en Mallorca, con 2.862 personas beneficiarias; de 1,6 millones en el caso de Menorca, con 732 personas beneficiarias; de 780.000 euros en Ibiza, con 291 personas beneficiarias; y de casi 141.300 euros en Formentera, con 57 beneficiarios.

En esta línea de ayudas, tal como establecen las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas que se pueden acoger han de tener precios de alquiler mensual de un máximo de hasta 900 euros, un límite que también se continúa aplicando en la nueva convocatoria de las ayudas de 2025.

Por ello, y teniendo en cuenta los mayores precios del mercado y la situación de la vivienda en las Islas, el Govern, de cara en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ha solicitado reiteradamente al Ministerio un aumento del límite de los precios del alquiler, para que pueda ser superior a los 900 euros y así conseguir que una mayor parte de la población se pueda beneficiar de las ayudas.