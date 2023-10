El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este martes, en el debate del techo de gasto en el Parlament, que el Ejecutivo autonómico «cumple y seguirá cumpliendo el acuerdo con Vox» y ha pedido «estabilidad» para poder aplicar las demandas de los ciudadanos en las urnas.

Todo apunta a que Vox no apoyará el techo de gasto después de que la diputada y presidenta de la formación en Baleares, Patricia de las Heras, haya criticado la propuesta de límite de gasto del PP apuntando que no cumple la regla de estabilidad. «Votaremos en consecuencia», ha afirmado, dejando en el aire el sentido del voto.

En la defensa de la propuesta de límite de gasto, paso previo a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2024, que, según ha asegurado Costa, la dirección general de Presupuestos está ultimando para que sean aprobados antes del 1 de noviembre, el responsable de Economía del Govern ha reconocido que el apoyo de Vox es «minoritario», por lo que ha pedido al resto de grupos parlamentarios que hagan las máximas aportaciones en las próximas semanas.

Unas afirmaciones que han tenido lugar en sede parlamentaria en plena crisis con los socios parlamentarios de Vox tras no apoyar el PP esta mañana y abstenerse, la proposición de esta formación para garantizar la libre elección de lengua en la enseñanza Infantil y Primaria.

«Somos conscientes de la aritmética parlamentaria», ha apuntado Antoni Costa, que ha asegurado que «no se recortará ni un euro» de servicios esenciales. La sanidad, la educación y los servicios sociales, ha indicado, tendrán más presupuesto en 2024. «Somos partidarios de aumentos prudentes y moderados y no partidarios de poner en marcha una repartidora de dinero», ha matizado.

Cabe recordar que el debate del límite de gasto ha llegado precedido de la abstención del PP, tras un error con unas enmiendas, a una Proposición No de Ley de Vox sobre libre elección de lengua y que podría condicionar el apoyo de los ocho diputados de Vox al techo de gasto.

Prorrogar los presupuestos de Armengol

En caso de que el Govern presidido por Marga Prohens no logre la abstención de los ocho diputados de Vox y no apruebe el techo de gasto, no podrá tramitar sus primeros presupuestos de la legislatura y tendrá que prorrogar los de la ex presidenta socialista Francina Armengol.

El Consell de Govern aprobó el pasado 6 de octubre un techo de gasto de 6.365,5 millones de euros para 2024, un 7,03% más alto (418 millones de euros más) que la cifra de 2023, alcanzando así un nuevo máximo en la Comunidad.

Según De las Heras, el límite de gasto propuesto por el Ejecutivo autonómico toma como referencia el programa de estabilidad 2023-2026 de España, que dice que lideraría el crecimiento de la zona euro, aunque entidades como BBVA prevén crecimientos diferentes y a la baja.

Aunque la diputada de Vox no ha hecho referencia a esta cuestión, la negativa del partido a apoyar el techo de gasto ha venido precedida de una abstención del PP a su iniciativa sobre libre elección de lengua y que ha impedido que se apruebe.