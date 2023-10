El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 6.365,5 millones de euros para 2024, un 7,03% más alto (418 millones de euros más) que la cifra de 2023, alcanzando así un nuevo máximo en la Comunidad.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. El límite de gasto no financiero es el paso previo a la elaboración de los presupuestos, que serán los primeros de la administración de Marga Prohens.

El Govern espera poder presentar dicho proyecto de presupuestos a finales de este mes y llegar a aprobarlos «en tiempo y forma», esto es, antes de finalizar el año. A preguntas de la prensa, Costa ha confirmado que mantendrán negociaciones con Vox para su elaboración, como recoge el acuerdo de investidura. De hecho, ya habían abordado con ellos el techo de gasto aprobado este viernes: «La cifra el grupo parlamentario ya la conocía», ha apuntado.

Como ha recordado el conseller, el texto del pacto establece que mientras el Govern cumpla, Vox no presentará enmiendas a la totalidad, si bien puede hacer enmiendas parciales. «Damos por hecho que Vox cumplirá esta premisa», ha apostillado el portavoz del Govern, que ha indicado que las cuentas del Ejecutivo incluirán un informe de impacto familiar.

El techo de gasto se aprueba en un contexto de incertidumbre respecto al marco fiscal aplicable en el ejercicio de 2024, debido a la situación de interinidad del Gobierno central.

Como ha señalado Costa, «es probable que de cara a 2024 se recuperen las reglas fiscales» y por ello Baleares tomará como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0% del PIB previsto, por primera vez un escenario de equilibrio presupuestario. Costa se ha mostrado confiado en que el resto de comunidades harán lo mismo.

Esto quiere decir que el Govern no prevé aumentar la deuda pública en 2024, de forma que al crecer la economía, el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se irá reduciendo.

Además, el Estado tampoco ha informado a las comunidades de las entregas a cuenta previstas, fondos del sistema de financiación con el que las autonomías cubren la mayor parte de sus necesidades. En el caso de Baleares, el sistema de financiación autonómica representa el 68% de la distribución de ingresos no financieros en el techo de gasto para 2024.

«El Ministerio de Hacienda se ha desentendido absolutamente de las comunidades y no nos ha comunicado absolutamente nada, de ninguna comunidad», ha censurado el conseller.

Esto implica que el Govern ha tenido que elaborar el techo de gasto basándose en sus propias estimaciones de lo que podría recibir. En cualquier caso, el portavoz ha insistido en que han hecho una previsión «prudente», a pesar de que en ese apartado la cantidad prevista aumenta un 18,29%, hasta 3.963,32 millones de euros.

Costa ha justificado su afirmación «por la realidad económica de Baleares», ya que augura que la recaudación de IRPF e IVA, impulsada por la inflación, provocará «un crecimiento muy importante» en la captación a través del sistema de financiación autonómico. En cualquier caso, ha aclarado que en el escenario de que la cifra real se quedase por debajo, existen mecanismos para corregir la situación.

Asimismo, Costa ha matizado que, del aumento de 418 millones del techo de gasto, 97 millones están vinculados a proyectos finalistas de fondos europeos Next Generation, ya presupuestados en ejercicios anteriores. En este sentido, el «gasto nuevo» de cara a 2024 se situaría así en 320,9 millones y el incremento real de gasto sería del 6%, 320,9 millones.

Costa ha considerado «suficiente» este aumento del gasto -el año pasado fue de 770 millones- y ha recordado que en sus acuerdos con Vox se incluyó que las rebajas fiscales no debían repercutir en un recorte de gasto, recoge la agencia Europa Press.

De este modo, ese incremento real no sobrepasa la previsión de crecimiento del PIB nominal, del 6,2%. El conseller ha asegurado que el aumento del gasto se dirigirá fundamentalmente a reforzar sanidad, educación y servicios sociales.

En términos deflactados -eliminando el efecto de la subida de precios-, el Govern estima un crecimiento del PIB real del 2,6% para 2024, frente al 3,1% del ejercicio anterior. Costa ha incidido que aunque «es verdad que el dinamismo económico de Baleares se modera», «continúa siendo claramente superior» a la media española (1,9%) y de la UE (1,4%).

El conseller ha achacado este comportamiento a la buena marcha de la temporada turística este 2023, tendencia que se prevé que continúe en 2024. El Govern anticipa que esto se traducirá en mayores ingresos tributarios pese a la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Impuestos propios

El apartado de tributos cedidos baja un 12,36% precisamente por la eliminación de ese gravamen. Con todo, Costa ha matizado que los efectos de la medida se notarán de forma progresiva puesto que entró en vigor en julio y aún se irán haciendo liquidaciones de hechos imponibles anteriores, además de las revisiones e inspecciones que pueden hacerse hasta en cuatro años.

El descenso también se explica por la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, debido al retroceso en la compraventa de viviendas.

En cuanto al impuesto turístico, el Govern prevé recaudar 136 millones gracias a los buenos niveles de ocupación de este año. Esa cantidad se transformará en un fondo finalista.

Por otro lado, el apartado de tasas crece un 11,3%, si bien las cantidades no son significativas, y el de otras aportaciones baja un 11,4% porque ha dejado de prever ingresos de transferencias que no tienen «100% seguras». Con esto se ha referido al convenio de carreteras de 2004, que «se venía incluyendo» desde hace ocho años sin que haya «llegado ni un euro».